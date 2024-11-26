Hindistan'ın Bareilly şehrinde, cumartesi günü (23 Kasım) dehşete düşüren bir olay yaşandı. Çevredeki bir köyden gelen köy sakinleri, nehir kenarında suya gömülü bir aracın içinde 3 kişinin cansız bedenini buldu.

Polis soruşturmasında yer alan detaylara göre; kurbanlar bir düğünden eve dönmek için Google Haritalar'ı kullanmaktaydı. Navigasyon, onları tamamlanmamış bir köprüye yönlendirdi. Araç yüksek hızda olduğu için duramayan yolcular, yaklaşık 7,5 metre yükseklikten Ramganga nehir yatağındaki bir çukura düşerek olay yerinde hayatlarını kaybetti.