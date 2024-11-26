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Google Maps 3 kişiyi ölüme götürdü! Bitmemiş köprüden uçtular

Hindistan'da korkunç bir olay yaşandı. İddiaya göre; Google Haritalar'ın önerdiği bir rotayı takip eden üç adam tamamlanmamış bir köprüden düşerek hayatlarını kaybettiler. Üç kişinin bir düğün döndükleri öğrenilirken, Google Haritalar'ın böylesi bir trajediye neden olan rota önerisini nasıl yaptığı da merak edilen sorulardan birisi oldu.

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Giriş Tarihi :26 Kasım 2024 , 12:33 Güncelleme Tarihi :26 Kasım 2024 , 12:33
Google Maps 3 kişiyi ölüme götürdü! Bitmemiş köprüden uçtular

Hindistan'ın Bareilly şehrinde, cumartesi günü (23 Kasım) dehşete düşüren bir olay yaşandı. Çevredeki bir köyden gelen köy sakinleri, nehir kenarında suya gömülü bir aracın içinde 3 kişinin cansız bedenini buldu.

Google Maps 3 kişiyi ölüme götürdü! Bitmemiş köprüden uçtular

Polis soruşturmasında yer alan detaylara göre; kurbanlar bir düğünden eve dönmek için Google Haritalar'ı kullanmaktaydı. Navigasyon, onları tamamlanmamış bir köprüye yönlendirdi. Araç yüksek hızda olduğu için duramayan yolcular, yaklaşık 7,5 metre yükseklikten Ramganga nehir yatağındaki bir çukura düşerek olay yerinde hayatlarını kaybetti.

Google Maps 3 kişiyi ölüme götürdü! Bitmemiş köprüden uçtular

Kurbanların kimliklerinin güvenlik görevlisi olarak çalışan Kaushal Kumai, Vivek Kumar ve Amit Kumar olduğu öğrenildi. Üçlünün eve kısa yoldan gitmeye çalıştığı bilgisine ulaşıldı. Kaza yerindeki köprünün 2022'deki şiddetli sel felaketinde yıkıldığı ve yerel halk arasında "ölüm tuzağı" olarak adlandırıldığı bilgisi edinildi.

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