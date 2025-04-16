TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştır. Tedavisi hastanede devam etmektedir" denildi.

7 SAAT SÜRDÜ

7 saat süren ameliyat sabah 06.30'da bitti, Sırrı Süreyya Önder gözetim altına alındı.

SAĞLIK PROBLEMLERİNİ ANLATMIŞ Önder'in daha önce katıldığı bir programda sağlık problemlerini anlatması gündem oldu. Önder'in o programda ağır bir hastalık süreci geçirdiğini söyleyerek, "Hastane servislerinde epey bir dolaştım" dediği ortaya çıktı.

"SIKINTILI BİR TABLOM VAR" Kendisine yardımcı olan doktorlara ve dönemin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür eden Önder'in yayında "Çoklu sıkıntılı bir tablom var. Bunlarla boğuşuyorum" dediği görüldü. Önder'in "Hepimiz ölümlüyüz. Ölmeyen ikinci bir kişi varsa ikincisi biz olalım. Böyle dönemler insanı muhasebe yapmaya teşvik ediyor" demesi dikkat çekti.