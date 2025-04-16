TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştır. Tedavisi hastanede devam etmektedir" denildi.
7 SAAT SÜRDÜ
7 saat süren ameliyat sabah 06.30'da bitti, Sırrı Süreyya Önder gözetim altına alındı.
SAĞLIK PROBLEMLERİNİ ANLATMIŞ
Önder'in daha önce katıldığı bir programda sağlık problemlerini anlatması gündem oldu. Önder'in o programda ağır bir hastalık süreci geçirdiğini söyleyerek, "Hastane servislerinde epey bir dolaştım" dediği ortaya çıktı.
"SIKINTILI BİR TABLOM VAR"
Kendisine yardımcı olan doktorlara ve dönemin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür eden Önder'in yayında "Çoklu sıkıntılı bir tablom var. Bunlarla boğuşuyorum" dediği görüldü. Önder'in "Hepimiz ölümlüyüz. Ölmeyen ikinci bir kişi varsa ikincisi biz olalım. Böyle dönemler insanı muhasebe yapmaya teşvik ediyor" demesi dikkat çekti.
ÖNDER'İN DOKTORU KONUŞTU
Önder'in doktoru Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, kalp krizi ve Önder'in geçmiş sağlık problemleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "Ana damarlardan ya da yan damarlardan birisinin tamamen tıkanmasına kalp krizi diyoruz. " diyen Boztosun, "Sırrı Bey bize geldiği zaman 4.6- 4.7 civarındaydı aort damarı. 5,5'a kadar bekleyebiliyor ancak yaşanan ani stres, gerginlikler, tansiyon yükselmesi gibi nedenlerle aort damarı yırtılabiliyor. Bu yırtılmanın nereye uzandığı önemli. Beyne kadar gidiyorsa bilinç kaybı olabiliyor. Bu damarın ne kadar yırtıldığı çok önemli. " dedi.
"HER AN PATLAYABİLECEĞİ KONUSUNDA UYARDIK"
Önder'in daha önce Meclis'te fenalaştığına dikkat çeken Boztosun, "Ankara'da o dönem yakın takip edildi. İstanbul'a geldiğinde detaylı araştırma yaptık. Kalp damarında bir tıkanma var mı diye baktık. Yaşına göre ciddi bir kalp daralması yoktu. Ancak aort damarı 4.6- 4.7 civarında ölçülmüştü. Pankreasta bir kitle tespit edildi. Aort için takip edelim dedik. Kendisini bu damarın her an patlayabileceği konusunda uyardık." şeklinde konuştu.
KALICI HASAR BIRAKIR MI?
Yırtılmanın kalıcı bir hasar bırakıp bırakmayacağına ilişkin soruya Boztosun, "Bu durum kalbin beslediği organların durumuna göre değişebilir. Kötü şeyleri çağrıştırmak istemiyorum. İnşallah her şey yoluna girer" dedi.
KALP KRİZİNİN BELİRTİLERİ NELER?
Öte yandan bulantı ve kusmanın kalp krizinin belirtileri arasında yer aldığına dikkat çeken, Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, "Ağrı ile birlikte bulantı ve kusma eşlik eder. Çeneye yayılan sırta yayılan, sağ kol sol kol ağrısı olabilir." ifadelerini kullandı. Kalp krizinde ilk müdahelenin hayati öneme sahip olduğunu söyleyen Boztosun, "Eğer hasta kusuyorsa başını çevirmeniz lazım. Kusmuk ciğerlere kaçmasın diye. Rahat bir pozisyona almanız lazım." ifadelerini kullandı.