Dolandırıcılığın böylesi! "Yatırım danışmanıyım" diyerek 1 milyon doları indirdiler

Dolandırıcılar bu kez "yatırım danışmanıyız" yalanıyla piyasaya çıktı.

İstanbul'da polise başvuran mağdur B.K.Ş.(32) kendisini telefonla arayan kişiler tarafından 1 milyon dolar parasının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.

Mağdur B.K.Ş. ifadesinde "Beni telefonla aradılar. Yatırım danışmanlığı yaptıklarını kısa sürede büyük kârlar elde edebileceğimi söylediler. Onlara inandım. Farklı tarihlerde, farklı hesaplara 1 milyon dolar para yolladım. Ancak daha sonra dolandırıldığımı anladım." dedi.

4 İLDE OPERASYON 7 GÖZALTI Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada şüpheliler, F.C.A.(32), İ.C.A.(25), O.Ö.Ö.(26) İstanbul'da yakalandı.