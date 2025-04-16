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Dolandırıcılığın böylesi! "Yatırım danışmanıyım" diyerek 1 milyon doları indirdiler

"Yatırım danışmanıyız" yalanıyla 1 milyon dolarlık vurgun yapan dolandırıcılık şebekesi çökertildi. İstanbul'da bir mağdurun şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi :16 Nisan 2025 , 09:49 Güncelleme Tarihi :16 Nisan 2025 , 09:49
Dolandırıcılığın böylesi! Yatırım danışmanıyım diyerek 1 milyon doları indirdiler

Dolandırıcılar bu kez "yatırım danışmanıyız" yalanıyla piyasaya çıktı.

Dolandırıcılığın böylesi! Yatırım danışmanıyım diyerek 1 milyon doları indirdiler

İstanbul'da polise başvuran mağdur B.K.Ş.(32) kendisini telefonla arayan kişiler tarafından 1 milyon dolar parasının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.

Dolandırıcılığın böylesi! Yatırım danışmanıyım diyerek 1 milyon doları indirdiler

Mağdur B.K.Ş. ifadesinde "Beni telefonla aradılar. Yatırım danışmanlığı yaptıklarını kısa sürede büyük kârlar elde edebileceğimi söylediler. Onlara inandım. Farklı tarihlerde, farklı hesaplara 1 milyon dolar para yolladım. Ancak daha sonra dolandırıldığımı anladım." dedi.

Dolandırıcılığın böylesi! Yatırım danışmanıyım diyerek 1 milyon doları indirdiler

4 İLDE OPERASYON 7 GÖZALTI

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada şüpheliler, F.C.A.(32), İ.C.A.(25), O.Ö.Ö.(26) İstanbul'da yakalandı.

Dolandırıcılığın böylesi! Yatırım danışmanıyım diyerek 1 milyon doları indirdiler

7 GÖZALTI

Banka hesaplarını kullandıran kişilerin ifadeleri doğrultusunda yapılan çalışmalarda Tekirdağ'da B.Ü.(25) Antalya'da H.D.(28) ve E.Ö.(48) ile Rize'de de M.K.'nin(41) yakalanmasıyla gözaltı sayısı 7'ye çıktı.

Dolandırıcılığın böylesi! Yatırım danışmanıyım diyerek 1 milyon doları indirdiler

Polis soruşturmasında suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler İstanbul, Tekirdağ, Antalya ve Rize'de adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İ.C.A., O.Ö.Ö, B.Ü., E.Ö. ve M.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLAR: DHA