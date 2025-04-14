Ebrar Sitesi yerine 32 blok 775 konut! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan 7/24 mesai

BAKAN KURUM: TÜM EMEĞİMİZ, GAYRETİMİZ MİLLETİMİZ İÇİN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremzede Selma Zencir'in ""Çok şükür bir yuvam, bir çatım oldu" sözlerini alıntılayarak sosyal medya hesabından tamamlanan evlerin görüntülerini paylaştı.

Bakan Kurum mesajında, "Ebrar Sitesi'nin yerine yaptığımız yeni, güvenli, konforlu konutlarımızı tamamladık. Yaşanan acılar unutulmayacak ama yaralarımızı saracağız. Tüm emeğimiz, gayretimiz milletimiz için" ifadelerini kullandı.

YENİ PROJEDE KALİTE VE GÜVEN VAR

İleri mühendislik tekniklerinin bölgede hassasiyetle uygulandığını belirten Emlak Planlama Uygulama Müdürü Tacettin Şeker, "Zemin etüdü ve hesapları doğrultusunda binanın altında binlerce kazık imalatı yapıldı. Üst yapıda, yapım yöntemi olarak tünel kalıp sistemi kullanıldı. Zemin güvenli bir hale getirildi. Dolayısıyla depremde yaşadığımız felaket acıların yaşanmaması için kaliteli ve güvenli yapılar yapmış oluyoruz. Daha önce Ebrar Sitesinde 8-9 katlı yapılar bulunmaktaydı. Şu anda zemin+5 katlı yapılar bulunmakta. Daha yatay mimari tercih edildi. Daha geniş sosyal alanı olan bir yaşam alanı tercih edildi. Dolayısıyla baktığınız zaman eski Ebrar Sitesi'yle yeni oluşan bu projemiz arasında hem yaşam alanı olarak hem kalite hem güven olarak 180 derece fark var diyebiliriz" şeklinde konuştu.

"İNŞAATLAR 5-10 YIL SÜRER SANDIM'"

Devletin desteğiyle yeniden hayata tutunduklarını dile getiren depremzede Gülseren Aksu, "Depremden önce bizim bina asma katla birlikte 8, hatta teras katla 9-10 kata kadar çıkmıştı. Çok kalabalık bir siteydi. Depremde yıkıldı. 2'nci yıldönümünde evleri bu şekilde görmek bizi tabi ki hem şaşırttı hem mutlu etti. Tekrar eski kasabamız bize kurulmuş gibi hissediyoruz" dedi.