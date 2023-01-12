Sigaraya şoke eden İNDİRİM! 13 Ocak 2023 güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte yeni, güncel sigara fiyatları...
Bir sigara grubu, bazı sigaralarda 1 liralık indirime gitti. Özgür Aybaş açıkladı. İşte 13 Ocak güncel, indirimli sigara fiyatları...
12.01.2023 22:46 - Son Güncelleme: 12.01.2023 22:53
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
1 GÜN SİGARA İÇMEYİNCE NE OLUR?
1. günün sonunda: Kalp krizi riski 24 saat içinde azalmaya başlıyor. 2. günün sonunda: Tat alma ve koku duyusu 48 saatte artmaya başlıyor. 3. günün sonunda: Sigarayı bırakan kişi nefes darlığı sorununun azalmaya başladığını ve nefes almasının kolaylaştığını 3 gün içinde hissetmeye başlıyor.