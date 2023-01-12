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Haberler Güncel Sigaraya şoke eden İNDİRİM! 13 Ocak 2023 güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte yeni, güncel sigara fiyatları...

Sigaraya şoke eden İNDİRİM! 13 Ocak 2023 güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte yeni, güncel sigara fiyatları...

Bir sigara grubu, bazı sigaralarda 1 liralık indirime gitti. Özgür Aybaş açıkladı. İşte 13 Ocak güncel, indirimli sigara fiyatları...

takvim.com.tr
12.01.2023 22:46 - Son Güncelleme: 12.01.2023 22:53
Sigaraya İNDİRİM! 13 Ocak 2023 güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte yeni, güncel sigara fiyatları...

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sigaraya İNDİRİM! 13 Ocak 2023 güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte yeni, güncel sigara fiyatları...

"Yarından itibaren bazı sigara fiyatları 1 tl geri çekildi"

Sigaraya İNDİRİM! 13 Ocak 2023 güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte yeni, güncel sigara fiyatları...

13 OCAK 2023 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

İNCE SİGARALAR 33 ₺ - 35 ₺

SARI FİLTRELİ SİGARALAR 32 ₺

100 GRAM TÜTÜN 55 ₺

Sigaraya İNDİRİM! 13 Ocak 2023 güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte yeni, güncel sigara fiyatları...

2023 en ucuz sigara fiyatı 32 TL'ye inerken en pahalı sigara ise 36 TL olarak belirlendi.

Sigaraya İNDİRİM! 13 Ocak 2023 güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte yeni, güncel sigara fiyatları...

1 GÜN SİGARA İÇMEYİNCE NE OLUR?

1. günün sonunda: Kalp krizi riski 24 saat içinde azalmaya başlıyor. 2. günün sonunda: Tat alma ve koku duyusu 48 saatte artmaya başlıyor. 3. günün sonunda: Sigarayı bırakan kişi nefes darlığı sorununun azalmaya başladığını ve nefes almasının kolaylaştığını 3 gün içinde hissetmeye başlıyor.

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