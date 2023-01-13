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Haberler Güncel Sonunda geliyor! 12,13, 14, 15, 16 Ocak 2023 HAVA DURUMU.... Başımıza kar yağacak! Meteoroloji tarih verdi!

Sonunda geliyor! 12,13, 14, 15, 16 Ocak 2023 HAVA DURUMU.... Başımıza kar yağacak! Meteoroloji tarih verdi!

Ocak ayı gelmesine rağmen Türkiye yağışsız bir kış geçiriyor. Yüksek basınçtan dolayı yağışa hasret kalan yurdumuzun kaderi ocak ayı sonu gibi değişiyor.

takvim.com.tr
13.01.2023 12:58 - Son Güncelleme: 13.01.2023 12:59
Başımıza kar yağacak! Meteoroloji tarih verdi! Sonunda geliyor! 12,13, 14, 15, 16 Ocak 2023 HAVA DURUMU....

Beklenen kar yağışı sonunda geliyor. Çok sayıda ilde kara kış dönemi başlıyor. Ocak ayı gelmesine rağmen Türkiye yağışsız bir kış geçiriyor. Yüksek basınçtan dolayı yağışa hasret kalan yurdumuzun kaderi ocak ayı sonu gibi değişiyor. İşte 12, 13, 14, 15, 16 Ocak 2023 hava durumu...

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Başımıza kar yağacak! Meteoroloji tarih verdi! Sonunda geliyor! 12,13, 14, 15, 16 Ocak 2023 HAVA DURUMU....

Raporda hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Başımıza kar yağacak! Meteoroloji tarih verdi! Sonunda geliyor! 12,13, 14, 15, 16 Ocak 2023 HAVA DURUMU....

12 OCAK 2023 HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, Kırklareli, Tekirdağ, Eskişehir ve Hatay çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Başımıza kar yağacak! Meteoroloji tarih verdi! Sonunda geliyor! 12,13, 14, 15, 16 Ocak 2023 HAVA DURUMU....

Yağışların; Antalya ve Muğla çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Başımıza kar yağacak! Meteoroloji tarih verdi! Sonunda geliyor! 12,13, 14, 15, 16 Ocak 2023 HAVA DURUMU....

HAVA SICAKLIĞI

Marmara'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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