HAVA DURUMU | Meteoroloji'den kar uyarısı! Gerçek kış için tarih verildi! İstanbul'a kar yağacak mı? | 13 Ocak 2022 hava durumu
Bir anda bastıran soğuklar vatandaşın "hava nasıl olacak" sorusunun yanıtını araştırmasına neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerinde birçok il için sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten ise gerçek kış için tarih verdi. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? İşte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Diyarbakır çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Muğla çevreleri ile Antalya'nın batısında kuvvetli, Antalya'nın batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun yağış alan kesimleri, Gaziantep ve Diyarbakır çevreleri ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
UZMAN İSİMDEN YENİ UYARI: O TARİHİ İŞARET ETTİ
Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni uyarılarda bulundu.
Sibirya soğuklarının gelmek üzere olduğunu belirten Ökten, "Ocak sonu, Şubat ve Mart ayları gerçek Kışı yaşayacağız." dedi.