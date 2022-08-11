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Haberler Güncel SGK'dan milyonlarca çalışana ve işverene uyarı! İspat edemezseniz yanarsınız! Mutlaka yazılı olarak yapın...

SGK'dan milyonlarca çalışana ve işverene uyarı! İspat edemezseniz yanarsınız! Mutlaka yazılı olarak yapın...

Yasalarda hem işçiye hem de işverene önemli haklar tanınıyor. 4857 Sayılı İş Kanunu ile işçi ve işvereni koruyacak maddeler detaylı bir şekilde belirlenmiştir. Fesih durumunda en önemli şart bunun yazılı olarak bildirilmesidir. Bu nedenle iş çıkışı durumunda tüm hakları bilmek oldukça önemlidir. İşte iş feshi halinde yapılması gerekenler...

takvim.com.tr
11.08.2022 13:04 - Son Güncelleme: 11.08.2022 13:04
SGK’dan milyonlarca çalışana ve işverene uyarı! İspat edemezseniz yanarsınız! Mutlaka yazılı olarak yapın...

Yazılı olarak bildirilmeyen fesih geçerli sayılmıyor. Öte yandan işvereni korumak adına bazı durumlar için tek taraflı fesih hakkı tanınmıştır. İşte konuyla ilgili merak edilenler...

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SGK’dan milyonlarca çalışana ve işverene uyarı! İspat edemezseniz yanarsınız! Mutlaka yazılı olarak yapın...

4857 Sayılı İş Kanunu'na göre, hem işçilere hem de işverene önemli haklar tanınıyor. Kanunda yer alan maddeye göre iş feshi durumlarında temel kural yazılı olarak gerçekleştirilmesidir.

SGK’dan milyonlarca çalışana ve işverene uyarı! İspat edemezseniz yanarsınız! Mutlaka yazılı olarak yapın...

Eğer hukuken geçerli olan bu durum gerçekleştirilmezse fesih geçerli sayılmaz. Öte yandan kanunda bazı özel durumlara istisna olarak işverene tek taraflı fesih hakkı da tanımıştır. Bu kapsamda iş yerinde çeşitli kurallar bunu yapanlar tazminatsız işini kaybedebiliyor.

SGK’dan milyonlarca çalışana ve işverene uyarı! İspat edemezseniz yanarsınız! Mutlaka yazılı olarak yapın...

FESİH YAZILI OLMALI

İş Kanunu'na göre iş sözleşmesinin feshinin kural olarak yazılı yapılması gerekir. Ayrıca işçinin iş sözleşmesi feshine dair bildirimi imzalaması da şarttır. Feshin yazılı yapılması şartı hukuken geçerlilik şartıdır. Yani yazılı olarak yapılmayan bir fesih, geçerli bir fesih değildir.

SGK’dan milyonlarca çalışana ve işverene uyarı! İspat edemezseniz yanarsınız! Mutlaka yazılı olarak yapın...

En az 30 işçinin çalıştığı bir işyerinde en az 6 aydır çalışan bir işçi, yazılı olarak iş sözleşmesi feshedilmediği için işe iade davası açarsa, işverenin işten çıkarma nedeni sorgulanmaksızın usule uyulmadığı için işçi işe iade edilir.

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