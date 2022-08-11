SGK’dan milyonlarca çalışana ve işverene uyarı! İspat edemezseniz yanarsınız! Mutlaka yazılı olarak yapın...

FESİH YAZILI OLMALI

İş Kanunu'na göre iş sözleşmesinin feshinin kural olarak yazılı yapılması gerekir. Ayrıca işçinin iş sözleşmesi feshine dair bildirimi imzalaması da şarttır. Feshin yazılı yapılması şartı hukuken geçerlilik şartıdır. Yani yazılı olarak yapılmayan bir fesih, geçerli bir fesih değildir.