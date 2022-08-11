SGK'dan milyonlarca çalışana ve işverene uyarı! İspat edemezseniz yanarsınız! Mutlaka yazılı olarak yapın...
Yasalarda hem işçiye hem de işverene önemli haklar tanınıyor. 4857 Sayılı İş Kanunu ile işçi ve işvereni koruyacak maddeler detaylı bir şekilde belirlenmiştir. Fesih durumunda en önemli şart bunun yazılı olarak bildirilmesidir. Bu nedenle iş çıkışı durumunda tüm hakları bilmek oldukça önemlidir. İşte iş feshi halinde yapılması gerekenler...
11.08.2022 13:04 - Son Güncelleme: 11.08.2022 13:04
FESİH YAZILI OLMALI
İş Kanunu'na göre iş sözleşmesinin feshinin kural olarak yazılı yapılması gerekir. Ayrıca işçinin iş sözleşmesi feshine dair bildirimi imzalaması da şarttır. Feshin yazılı yapılması şartı hukuken geçerlilik şartıdır. Yani yazılı olarak yapılmayan bir fesih, geçerli bir fesih değildir.