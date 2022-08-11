Başbağlar katliamı iddianamesinde teröristlerden kan donduran itiraflar: Kadınları ve erkekleri ayırıp yaylım ateşine tuttuk!

EYLEMİN AMACI

Şükrü Y.: Başbağlar eylemine katıldım. Bu eyleme İsa kod adlı kişinin sorumluluğunda 60 kişilik bir grupla gidildi. Sorumlu düzeyde Cuma, Seyithan, Çektar, Kemal, Agit bulunuyordu. Köye girildikten sonra kadınlar ayrı, erkekler ayrı yerde toplandı. Eylem planında belirtildiği gibi İsa'nın emriyle erkeklere yaylım ateşi açıldı. Eylemin amacı, Sivas katliamının ve daha önce Ovacıklı 3 kişinin bu köyde öldürülmesinin öcünün alınmasıydı. Daha sonra Cuma, 2 ay boyunca eylem yapmadığı için Aliboğazı mevkiinde Dr. Baran tarafından infaz edildi. Dr. Baran da 1994 yılının Haziran ayında öldü, yerine P. Zeki getirildi.