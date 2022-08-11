Başbağlar katliamı iddianamesinde teröristlerden kan donduran itiraflar: Kadınları ve erkekleri ayırıp yaylım ateşine tuttuk!
1993'te bebek katili terör örgütü PKK'nın yaptığı Başbağlar katliamı iddianamesinde yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. İddianamede teröristlerin kan donduran itirafları yer aldı. Başbağlar katliamına katılan bir terörist, "Köye girildikten sonra kadınlar ayrı, erkekler ayrı yerde toplandı. Eylem planında belirtildiği gibi İsa'nın emriyle erkeklere yaylım ateşi açıldı" dedi.
Erzincan'ın Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te teröristler, akşam namazını kılıp camiden çıkan 28 erkeği köy meydanında kurşuna dizmiş, 5 kişi de evleriyle birlikte yakılarak öldürülmüştü. 33 köylünün PKK terör örgütünce katledilmesine ilişkin 21 sanık hakkında 29 yıl sonra ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yeni bir dava açılmıştı.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede, farklı operasyonlarda yakalanmış teröristlerin katliama ilişkin ifadelerine de yer verildi. Teröristlerden bazıları daha sonra mahkemede, ilk ifadelerini jandarmada baskı altında verdiklerini söyleyip çark etti. Ancak çoğu terörist, mahkemede de aynı ifadeleri tekrarladı. Farklı operasyonlarda yakalanmış bazı canilerin Başbağlar katliamıyla ilgili itirafları özetle şöyle:
EYLEMİN AMACI
Şükrü Y.: Başbağlar eylemine katıldım. Bu eyleme İsa kod adlı kişinin sorumluluğunda 60 kişilik bir grupla gidildi. Sorumlu düzeyde Cuma, Seyithan, Çektar, Kemal, Agit bulunuyordu. Köye girildikten sonra kadınlar ayrı, erkekler ayrı yerde toplandı. Eylem planında belirtildiği gibi İsa'nın emriyle erkeklere yaylım ateşi açıldı. Eylemin amacı, Sivas katliamının ve daha önce Ovacıklı 3 kişinin bu köyde öldürülmesinin öcünün alınmasıydı. Daha sonra Cuma, 2 ay boyunca eylem yapmadığı için Aliboğazı mevkiinde Dr. Baran tarafından infaz edildi. Dr. Baran da 1994 yılının Haziran ayında öldü, yerine P. Zeki getirildi.
'4 TİME AYRILDIK'
Ulaş E.: 23 kişilik Cuma sorumluluğundaki grubumuz, Başbağlar Köyüne baskın yaparak Sivas Katliamının öcünü almak amacıyla İsa'nın 13 kişilik grubuyla birleşti. Başbağlar Köyüne 3 saatlik yaya mesafede bulunan Ovacık/Karataş Köyü'nden Hasan isimli bir köylüyü kendimize öncülük yapması maksadıyla yanımıza aldık.