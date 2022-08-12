Son dakika: Atama Kararları Resmi Gazete'de! 13 ilin emniyet müdürü değişti: Kaymakam ve vali yardımcıları...
Resmi Gazete'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, 13 ilin Emniyet Müdürü değişti. Diyarbakır ve Giresun il Emniyet Genel müdürleri, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle merkeze çekildi. 100'den fazla Kaymakamın ve birçok ilin Vali Yardımcılarının yerleri değiştirildi. İşte yeni görev yerlerine atanan emniyet müdürü, kaymakam, vali yardımcıları ve diğer atamaların yer aldığı isim isim o liste...
Atama kararları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın Polis Başmüfettişi,
Giresun İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay Emniyet Genel Müdürlüğü Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanı,
Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya Diyarbakır İl Emniyet Müdürü,
Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü,
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş Sakarya İl Emniyet Müdürü,
Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanı Orhan Çevik Antalya İl Emniyet Müdürü,
Emniyet Genel Müdürlüğü Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanı Recep Güzel Yazıcı Giresun İl Emniyet Müdürü,
Vekâleten Karabük İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Başmüfettişi Kadir Yırtar Karabük İl Emniyet Müdürü,
Vekâleten Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Başmüfettişi Hakan Sıralı Kütahya İl Emniyet Müdürü,
Vekâleten Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Başmüfettişi Ali Loğoğlu Nevşehir İl Emniyet Müdürü,
Vekâleten Siirt İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Başmüfettişi Hakan Yıldırımoğlu Siirt İl Emniyet Müdürü,
Vekâleten Sinop İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Polis Başmüfettişi Tarıkhan Çetiner Sinop İl Emniyet Müdürü,
İstanbul Terörle Mücadeleden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Polis Başmüfettişi Kayhan Ay Kastamonu İl Emniyet Müdürü olarak atandı
KAYMAKAM VE VALİ YARDIMCISI ATAMALARI
1. sınıf ilçede görev yapan 46, 2. sınıf ilçede görev yapan 37, 3. sınıf ilçede görev yapan 43, 4. sınıf ilçede görev yapan 104, 5. sınıf ilçede görev yapan 38, 6. sınıf ilçede görev yapan 61 olmak üzere toplam 329 ilçemizin Kaymakamının görev yerleri değiştirilmiştir.
İstanbul'da 12, Ankara'da 4, İzmir'de ise 10 Kaymakamın görev yerleri değiştirilirken, kayyumluk görevi de icra eden Kaymakamlardan 12'si farklı görevlere atanmış, yerlerine yeni kaymakamların ataması yapılmıştır.