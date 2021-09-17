İşte yüz yüze eğitimin 10 günlük karnesi!
Koronavirüsle mücadele kapsamında uzun süredir devam eden online eğitim yerini yüz yüze eğitime bıraktı. 6 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitimin üzerinden 10 gün geçti. Uzmanlar "Okumayazmayı unutmuş öğrenciler var. Defter kullanımı, yazma ve düzenli ödev alışkanlıklarını yeniden kazandırmalıyız" dedi. İşte yüz yüze eğitimin 10 günlük karnesi!
1.5 yıllık pandemi sürecinin ardından 6 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitimde 10'uncu gün tamamlandı. Peki uzun bir süre okullarından ayrı kalan öğrenciler, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla bir araya gelince neler yaşadı? Geçen zamanda öğrenme kayıpları ne derecede oldu? Sosyal ve fiziksel becerileri ne ölçüde gelişti? Türkiye'de özel bir okul, okulların açıldığı günden itibaren anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde salgın nedeniyle eğitime verilen aranın öğrenciler üzerindeki etkilerini inceledi.
Sınıf kurallarını bilmiyorlar: Bu yıl birinci sınıfa başlayan öğrencilerin çoğu okul öncesi eğitim alamadıkları için el becerileri gelişmemiş. Bardak sularını açamıyorlar, çatal kaşık tutamıyorlar. Çocukların bir bölümü salgın sürecini evde geçirdiklerinden arkadaşlarına nasıl yaklaşacaklarını bilmiyorlar ve birbirlerine zarar verebiliyorlar. Sınıfta durmak, sırada oturmak gibi sınıf kurallarını bilmeyen öğrenci sayısı çok fazla.