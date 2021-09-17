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İşte yüz yüze eğitimin 10 günlük karnesi!

Koronavirüsle mücadele kapsamında uzun süredir devam eden online eğitim yerini yüz yüze eğitime bıraktı. 6 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitimin üzerinden 10 gün geçti. Uzmanlar "Okumayazmayı unutmuş öğrenciler var. Defter kullanımı, yazma ve düzenli ödev alışkanlıklarını yeniden kazandırmalıyız" dedi. İşte yüz yüze eğitimin 10 günlük karnesi!

17.09.2021 09:02 - Son Güncelleme: 17.09.2021 09:02
İşte yüz yüze eğitimin 10 günlük karnesi!

1.5 yıllık pandemi sürecinin ardından 6 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitimde 10'uncu gün tamamlandı. Peki uzun bir süre okullarından ayrı kalan öğrenciler, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla bir araya gelince neler yaşadı? Geçen zamanda öğrenme kayıpları ne derecede oldu? Sosyal ve fiziksel becerileri ne ölçüde gelişti? Türkiye'de özel bir okul, okulların açıldığı günden itibaren anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde salgın nedeniyle eğitime verilen aranın öğrenciler üzerindeki etkilerini inceledi.

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İşte yüz yüze eğitimin 10 günlük karnesi!

Sabah'ta yer alan habere göre, Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, "1.5 yıldır dersleri ekrandan izleyen öğrencilerin kalemle yazma becerileri oldukça gerilemiş. Birçok öğrenci, kendi yazdığı yazıyı okuyamıyor.

İşte yüz yüze eğitimin 10 günlük karnesi!

Sadece ilkokul değil, ortaokul hatta lise öğrencilerinin bile kalem kullanarak yazma ve işlem yapma becerilerinde gerilemiş olduklarını gördük" dedi. Yılmaz, pandemide öğrencilerin hangi konularda geri kaldığını kademe kademe şöyle sıraladı:

İşte yüz yüze eğitimin 10 günlük karnesi!

Sınıf kurallarını bilmiyorlar: Bu yıl birinci sınıfa başlayan öğrencilerin çoğu okul öncesi eğitim alamadıkları için el becerileri gelişmemiş. Bardak sularını açamıyorlar, çatal kaşık tutamıyorlar. Çocukların bir bölümü salgın sürecini evde geçirdiklerinden arkadaşlarına nasıl yaklaşacaklarını bilmiyorlar ve birbirlerine zarar verebiliyorlar. Sınıfta durmak, sırada oturmak gibi sınıf kurallarını bilmeyen öğrenci sayısı çok fazla.

İşte yüz yüze eğitimin 10 günlük karnesi!

Okuma-yazmayı unuttular: 2'nci sınıflarda okuma-yazmayı unutmuş öğrencilerle karşılaşılabiliyoruz. Tüm ilkokul öğrencilerine defter kullanımı, yazma ve düzenli ödev yapma alışkanlıklarını yeniden kazandırmak gerekiyor. 3 ve 4'üncü sınıflar, okulu ve arkadaşlarını çok özlemişler.

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