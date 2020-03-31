CHP zihniyeti yırtınsa da durduramadı, hizmet yarışı için geri sayım başladı! Koronayla mücadelenin merkezi olacaklar
Başkan Erdoğan'ın dün yaptığı "Millete Sesleniş" konuşmasında açılışlarının kısa süre sonra yapılacağının müjdesini verdiği İkitelli ve Göztepe şehir hastanelerinin inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldı. CHP ve medyasının başından bu yana karşı çıktığı şehir hastaneleri projelere, koronavirüs salgını ile mücadele ettiğimiz günlerde ne kadar ihtiyaç olduğu bir kez daha ortaya çıktı.
CHP VE MEDYASI HER FIRSATTA KARŞI ÇIKMIŞTI
Milletin yararına olan ne kadar proje varsa karşısında durmaya kendini adayan CHP ve yandaşı medya, türlü gerekçelerle şehir hastaneleri projelerine karşı çıkmıştı. "Bu kadar hastaneye ne gerek var?" diye projelerin karşısına dikilen CHP'lilere en güzel yanıt içerisinden geçtiğimiz zorlu günler oldu.
Çin'de ortaya çıktıktan sonra dünya geneline hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkenin sağlık sistemi adeta çökerken, şehir hastaneleri projeleriyle Türkiye'nin bu anlamda diğer ülkelere göre daha iyi bir durumda olduğu görüldü.