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CHP zihniyeti yırtınsa da durduramadı, hizmet yarışı için geri sayım başladı! Koronayla mücadelenin merkezi olacaklar

Başkan Erdoğan'ın dün yaptığı "Millete Sesleniş" konuşmasında açılışlarının kısa süre sonra yapılacağının müjdesini verdiği İkitelli ve Göztepe şehir hastanelerinin inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldı. CHP ve medyasının başından bu yana karşı çıktığı şehir hastaneleri projelere, koronavirüs salgını ile mücadele ettiğimiz günlerde ne kadar ihtiyaç olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

31.03.2020 17:08 - Son Güncelleme: 31.03.2020 17:22
CHP zihniyeti yırtınsa da durduramadı, hizmet yarışı için geri sayım başladı! Koronayla mücadelenin merkezi olacaklar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa süre içerisinde açılacağını müjdelediği İkitelli (Başakşehir) ve Göztepe şehir hastanelerinin inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldı.

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CHP zihniyeti yırtınsa da durduramadı, hizmet yarışı için geri sayım başladı! Koronayla mücadelenin merkezi olacaklar

Erdoğan'ın, dünkü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından "Millete Sesleniş" konuşmasında yer verdiği İkitelli (Başakşehir) ve Göztepe şehir hastanelerindeki çalışmaların son durumu kaydedildi.

CHP zihniyeti yırtınsa da durduramadı, hizmet yarışı için geri sayım başladı! Koronayla mücadelenin merkezi olacaklar

Mayıs ayında açılması planlanan İkitelli Şehir Hastanesi, 520'si yoğun bakım olmak üzere 2 bin 682 yatak kapasitesiyle vatandaşlara hizmet verecek.

CHP zihniyeti yırtınsa da durduramadı, hizmet yarışı için geri sayım başladı! Koronayla mücadelenin merkezi olacaklar

Türkiye'nin en modern hastanelerinden biri olacak 1000 yataklı Göztepe Şehir Hastanesinin de tamamlanması için sona yaklaşıldı. Hastanenin eylül ayında hizmete açılması planlanılıyor.

CHP zihniyeti yırtınsa da durduramadı, hizmet yarışı için geri sayım başladı! Koronayla mücadelenin merkezi olacaklar

CHP VE MEDYASI HER FIRSATTA KARŞI ÇIKMIŞTI
Milletin yararına olan ne kadar proje varsa karşısında durmaya kendini adayan CHP ve yandaşı medya, türlü gerekçelerle şehir hastaneleri projelerine karşı çıkmıştı. "Bu kadar hastaneye ne gerek var?" diye projelerin karşısına dikilen CHP'lilere en güzel yanıt içerisinden geçtiğimiz zorlu günler oldu.

Çin'de ortaya çıktıktan sonra dünya geneline hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkenin sağlık sistemi adeta çökerken, şehir hastaneleri projeleriyle Türkiye'nin bu anlamda diğer ülkelere göre daha iyi bir durumda olduğu görüldü.

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