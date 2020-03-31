CHP zihniyeti yırtınsa da durduramadı, hizmet yarışı için geri sayım başladı! Koronayla mücadelenin merkezi olacaklar

CHP VE MEDYASI HER FIRSATTA KARŞI ÇIKMIŞTI

Milletin yararına olan ne kadar proje varsa karşısında durmaya kendini adayan CHP ve yandaşı medya, türlü gerekçelerle şehir hastaneleri projelerine karşı çıkmıştı. "Bu kadar hastaneye ne gerek var?" diye projelerin karşısına dikilen CHP'lilere en güzel yanıt içerisinden geçtiğimiz zorlu günler oldu.

Çin'de ortaya çıktıktan sonra dünya geneline hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkenin sağlık sistemi adeta çökerken, şehir hastaneleri projeleriyle Türkiye'nin bu anlamda diğer ülkelere göre daha iyi bir durumda olduğu görüldü.