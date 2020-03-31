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İnfaz düzenlemesi maddeleri! Ceza indirimi maddeleri nelerdir? Ceza infaz düzenlemesi tam metni

AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Kanun teklifi kapsamında infaz yasası maddeleri belli oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, infaz düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar, uyuşturucu madde suçları, kasten adam öldürme, kadına karşı şiddet ve terör suçları, kapsamın dışına çıkarılmıştır." dedi. Peki ceza indirimi maddeleri nelerdir?

31.03.2020 18:08 - Son Güncelleme: 31.03.2020 18:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





