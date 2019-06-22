Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Oy kullanmak için seçmen kağıdı gerekir mi?

23 Haziran Pazar günü yani yarın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için sandık başına gidilecek. İstanbul'da kayıtlı olan 10 milyon 560 bin seçmen vatandaşlık görevini yerine getirecek ve İBB için oy kullanacak. Fakat nerede oy kullanacaklarını gösteren seçmen kağıdı gelmeyenler merak içinde. Seçmen kağıdı olmadan oy kullanır mı? Oy kullanmak için sadece kimlik yeterli mi?

Oy verirken nelere dikkat edilmeli? Hangi durumlarda oylar geçersiz olur? / VİDEO