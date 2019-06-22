2019 YKS ne zaman açıklanıyor? YKS tercih kılavuzu ve üniversite kontenjanları taban tavan puanları
YKS tercih kılavuzu, ÖSYM tarafından yaıynlandı. 15-16 Haziran'da sınava katılan öğrenciler tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Gözler, ÖSYM'den gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanıyor? 2019 YKS tercih kılavuzuna göre üniversite kontenjanları taban tavan puanları nasıl? İşte detaylar...
YKS sınav sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından 15-16 Haziran'da gerçekleştirilen YKS oturumlarının ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başlamıştı. ÖSYM, geçtiğimiz gün ön bilgi vermek amacıyla YKS tercih kılavuzunu yayınladı. Öte yandan üniversitelerin kontenjanları ve taban tavan puanları da belli oldu. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanıyor? Üniversite kontenjanları taban tavan puanları nasıl? İşte 2019 YKS ile ilgili merak edilen her şey...
ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI TABAN TAVAN PUANLARI
2019 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 20 Haziran - 1 Temmuz 2019 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr internet adresinden erişilebilecek. Kılavuz, adaylara ön bilgi vermek amacıyla yayımlandı.
TERCİH NASIL YAPILACAK?
Adaylar tercihlerini,T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.trinternetadresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.
Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.