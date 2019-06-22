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2019 YKS ne zaman açıklanıyor? YKS tercih kılavuzu ve üniversite kontenjanları taban tavan puanları

YKS tercih kılavuzu, ÖSYM tarafından yaıynlandı. 15-16 Haziran'da sınava katılan öğrenciler tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Gözler, ÖSYM'den gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanıyor? 2019 YKS tercih kılavuzuna göre üniversite kontenjanları taban tavan puanları nasıl? İşte detaylar...

22.06.2019 16:39 - Son Güncelleme: 22.06.2019 16:39
2019 YKS ne zaman açıklanıyor? YKS tercih kılavuzu ve üniversite kontenjanları taban tavan puanları

YKS sınav sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından 15-16 Haziran'da gerçekleştirilen YKS oturumlarının ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başlamıştı. ÖSYM, geçtiğimiz gün ön bilgi vermek amacıyla YKS tercih kılavuzunu yayınladı. Öte yandan üniversitelerin kontenjanları ve taban tavan puanları da belli oldu. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanıyor? Üniversite kontenjanları taban tavan puanları nasıl? İşte 2019 YKS ile ilgili merak edilen her şey...

2019 YKS ne zaman açıklanıyor? YKS tercih kılavuzu ve üniversite kontenjanları taban tavan puanları

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

ÖSYM'nin yayınladığı sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 15-16 Haziran'da gerçekleştirilen 2019 YKS'nin sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Öğrenciler, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden sonuçlarını öğrenebilecekler.

2019 YKS ne zaman açıklanıyor? YKS tercih kılavuzu ve üniversite kontenjanları taban tavan puanları

ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI TABAN TAVAN PUANLARI

2019 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 20 Haziran - 1 Temmuz 2019 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr internet adresinden erişilebilecek. Kılavuz, adaylara ön bilgi vermek amacıyla yayımlandı.

ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

2019 YKS ne zaman açıklanıyor? YKS tercih kılavuzu ve üniversite kontenjanları taban tavan puanları

TERCİH NASIL YAPILACAK?

Adaylar tercihlerini,T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.trinternetadresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.

2019 YKS ne zaman açıklanıyor? YKS tercih kılavuzu ve üniversite kontenjanları taban tavan puanları

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.

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