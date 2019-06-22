2019 YKS ne zaman açıklanıyor? YKS tercih kılavuzu ve üniversite kontenjanları taban tavan puanları

YKS sınav sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından 15-16 Haziran'da gerçekleştirilen YKS oturumlarının ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başlamıştı. ÖSYM, geçtiğimiz gün ön bilgi vermek amacıyla YKS tercih kılavuzunu yayınladı. Öte yandan üniversitelerin kontenjanları ve taban tavan puanları da belli oldu. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanıyor? Üniversite kontenjanları taban tavan puanları nasıl? İşte 2019 YKS ile ilgili merak edilen her şey...