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Oy verirken nelere dikkat edilmeli? Hangi durumlarda oylar geçersiz olur? (Video)

21.06.2019 14:06

23 Haziran'da 4 parti ve 17 bağımsız adayın katılacağı İstanbul seçiminde oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenleri YSK açıkladı. İşte sandık başında uyulması gerekenler...


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