23 Haziran'da 4 parti ve 17 bağımsız adayın katılacağı İstanbul seçiminde oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenleri YSK açıkladı. İşte sandık başında uyulması gerekenler...
Oy verirken nelere dikkat edilmeli? Hangi durumlarda oylar geçersiz olur? (Video)21.06.2019 14:06
- Oy verirken nelere dikkat edilmeli? Hangi durumlarda oylar geçersiz olur? (Video)
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