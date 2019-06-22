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22 Haziran Af yasası son dakika! Af yasası Meclis'e geldi mi, çıkacak mı? Af ve ceza indirimi son durum nedir?

Af yasası konusu ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Uzun bir süredir Türkiye'nin gündeminde yer alan af yasası ile ilgili geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamada bulunmuştu. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından yüz binlerce mahkum, af ve ceza indirimi ile ilgili son gelişmeleri takip etmeye başlamıştı. Peki, af yasası Meclis'e geldi mi? Af çıkacak mı? İşte 22 Haziran af ve ve ceza indirimi ile ilgili son gelişmeler...

22.06.2019 11:56 - Son Güncelleme: 22.06.2019 11:56
22 Haziran Af yasası son dakika! Af yasası Meclis'e geldi mi, çıkacak mı? Af ve ceza indirimi son durum nedir?

Af yasası son dakika... Af yasası ile ilgili son gelişmeler, yüz binlerce mahkum ve aileleri tarafından merakla araştırılıyor. Af yasasının nasıl olacağı ve ne zaman çıkacağı konusunda araştırmalar sürerken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ceza infazı yasa teklifinin Meclis'e geleceğinin müjdesini vermişti. Peki, af yasası Meclis'e geldi mi? Af çıkacak mı? İşte 22 Haziran af ve ceza indirimi ile ilgili son durum...

22 Haziran Af yasası son dakika! Af yasası Meclis'e geldi mi, çıkacak mı? Af ve ceza indirimi son durum nedir?

TEMMUZ SONUNA KADAR GÖRÜŞÜLMESİ PLANLANIYOR

AK Parti'de yapılan toplantıda, Genel Kurul çalışmalarının temmuz sonuna kadar uzatılması ele alındı. Daha önce açıklanan yargı reformu paketine ilave olarak 3 paketin daha görüşülmesi planlanıyor.

22 Haziran Af yasası son dakika! Af yasası Meclis'e geldi mi, çıkacak mı? Af ve ceza indirimi son durum nedir?

Buna göre, temmuz sonuna kadar kısmi af anlamına gelen infaz sürelerinin yeniden düzenlemesine ilişkin yargı paketinin yanı sıra, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni eğitim sistemi TBMM'de yasalaştırılacak. Pakette okula başlama yaşının 69 aya çıkarılması gibi konular olacak. Özel okulların eğitim dönemleri ve başvuru sürelerini kendilerinin belirlemesi de yer alacak. Pakette etüt merkezleri ve temel liselerle ilgili düzenlemelerin de yer alacağı konuşuluyor. Turizmle ilgili teşvik düzenlemelerinin de yasalaşacağı belirtiliyor.

22 Haziran Af yasası son dakika! Af yasası Meclis'e geldi mi, çıkacak mı? Af ve ceza indirimi son durum nedir?

"ZANNEDİYORUM YAKIN BİR DÖNEM İÇİNDE CEZA İNDİRİMİYLE KARŞI KARŞIYA KALINACAK"

Af meselesiyle ilgili Adalet Bakanlığı'yla beraber çalıştıklarını anlatan Soylu, şunları kaydetti:

22 Haziran Af yasası son dakika! Af yasası Meclis'e geldi mi, çıkacak mı? Af ve ceza indirimi son durum nedir?

"Adalet Bakanlığı'nın daha kapsamlı bir çalışması söz konusu. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın indirim konusunda açık talimatı var. Ona ait bir noktaya geldi. Zannediyorum yakın bir dönem içerisinde böyle bir ceza indirimiyle karşı karşıya kalınacak. Biraz çalışıldı. Son 1-2 haftada da tekrar bir değerlendirmeler yapıldı. Ancak Adalet Bakanlığı bu konuda hakikaten dört başı mamur, bizim de içinde olduğumuz bir çalışma gerçekleştiriyor. Patronajı Adalet Bakanlığında. İnanıyorum ki yakın bir zamanda ortaya çıkacaktır."

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