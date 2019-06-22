22 Haziran Af yasası son dakika! Af yasası Meclis'e geldi mi, çıkacak mı? Af ve ceza indirimi son durum nedir?
Af yasası konusu ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Uzun bir süredir Türkiye'nin gündeminde yer alan af yasası ile ilgili geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamada bulunmuştu. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından yüz binlerce mahkum, af ve ceza indirimi ile ilgili son gelişmeleri takip etmeye başlamıştı. Peki, af yasası Meclis'e geldi mi? Af çıkacak mı? İşte 22 Haziran af ve ve ceza indirimi ile ilgili son gelişmeler...
Af yasası son dakika... Af yasası ile ilgili son gelişmeler, yüz binlerce mahkum ve aileleri tarafından merakla araştırılıyor. Af yasasının nasıl olacağı ve ne zaman çıkacağı konusunda araştırmalar sürerken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ceza infazı yasa teklifinin Meclis'e geleceğinin müjdesini vermişti. Peki, af yasası Meclis'e geldi mi? Af çıkacak mı? İşte 22 Haziran af ve ceza indirimi ile ilgili son durum...
Buna göre, temmuz sonuna kadar kısmi af anlamına gelen infaz sürelerinin yeniden düzenlemesine ilişkin yargı paketinin yanı sıra, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni eğitim sistemi TBMM'de yasalaştırılacak. Pakette okula başlama yaşının 69 aya çıkarılması gibi konular olacak. Özel okulların eğitim dönemleri ve başvuru sürelerini kendilerinin belirlemesi de yer alacak. Pakette etüt merkezleri ve temel liselerle ilgili düzenlemelerin de yer alacağı konuşuluyor. Turizmle ilgili teşvik düzenlemelerinin de yasalaşacağı belirtiliyor.
"Adalet Bakanlığı'nın daha kapsamlı bir çalışması söz konusu. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın indirim konusunda açık talimatı var. Ona ait bir noktaya geldi. Zannediyorum yakın bir dönem içerisinde böyle bir ceza indirimiyle karşı karşıya kalınacak. Biraz çalışıldı. Son 1-2 haftada da tekrar bir değerlendirmeler yapıldı. Ancak Adalet Bakanlığı bu konuda hakikaten dört başı mamur, bizim de içinde olduğumuz bir çalışma gerçekleştiriyor. Patronajı Adalet Bakanlığında. İnanıyorum ki yakın bir zamanda ortaya çıkacaktır."