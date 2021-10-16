Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları Resmi Gazete'de! İşte 1. dereceye yükselen hakim ve savcıların isimleri...

Resmi Gazete'de yer alan açıklamada; "31.08.2021 tarihi itibariyle 1. dereceye yükselip 2802 sayılı hakim ve savcılar kanununun 32. maddesi uyarınca 31.08.2021 tarihinden geçerli olmak üzere ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesinde tabi tutulan ve idari yargı hakimleri ile Cumhuriyet başsavcı ve savcıların adları yayımlandı" ifadeleri yer aldı.