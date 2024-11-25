Samsun yarın okullar tatil mi? 26 Kasım kar tatili var mı? Samsun Valiliği - MEB açıklaması!

Samsun'da Okullar Tatil Mi? Samsun'da 26 Kasım itibarıyla okulların tatil olup olmadığına dair henüz net bir bilgi bulunmuyor. Samsun Valiliği, kar tatili kararını yerel koşullara göre değerlendirecek ve açıklayacaktır. Güncel bilgi için valiliğin resmi açıklamalarını takip edebilirsiniz.

Samsun'da Hava Durumu Samsun'da kar yağışı etkili olmaya devam ederken, sıcaklıkların da mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.

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