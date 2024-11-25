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Samsun yarın okullar tatil mi? 26 Kasım kar tatili var mı? Samsun Valiliği - MEB açıklaması!

Son günlerde ülkemizde etkili olan soğuk hava dalgası, Samsun ve çevresinde de etkisini gösteriyor. Kar yağışının başlamasıyla birlikte vatandaşlar, "26 Kasım Samsun'da okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Samsun Valiliği, hava koşullarına bağlı olarak eğitimle ilgili alacağı kararları gün içerisinde duyuracak. Resmi açıklama yapıldığında bu sayfadan haberdar olabilirsiniz.

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Giriş Tarihi :25 Kasım 2024 , 09:24 Güncelleme Tarihi :25 Kasım 2024 , 09:24
Samsun yarın okullar tatil mi? 26 Kasım kar tatili var mı? Samsun Valiliği - MEB açıklaması!

Samsun'da Okullar Tatil Mi?

Samsun'da 26 Kasım itibarıyla okulların tatil olup olmadığına dair henüz net bir bilgi bulunmuyor. Samsun Valiliği, kar tatili kararını yerel koşullara göre değerlendirecek ve açıklayacaktır. Güncel bilgi için valiliğin resmi açıklamalarını takip edebilirsiniz.

Samsun yarın okullar tatil mi? 26 Kasım kar tatili var mı? Samsun Valiliği - MEB açıklaması!

Samsun'da Hava Durumu

Samsun'da kar yağışı etkili olmaya devam ederken, sıcaklıkların da mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.


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Samsun yarın okullar tatil mi? 26 Kasım kar tatili var mı? Samsun Valiliği - MEB açıklaması!

49 İl İçin Önemli Uyarı

Meteoroloji, Adıyaman, Amasya, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Malatya, Mardin, Sinop, Şanlıurfa gibi birçok ilde sarı kodlu; Düzce, Samsun, Trabzon, Zonguldak, Kastamonu, Bolu ve Rize gibi illerde ise turuncu kodlu uyarı yaptı. Hava sıcaklıklarının 5 ila 15 derece arasında düşmesi beklenirken, bu durumun hayatı olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.

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