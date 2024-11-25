Samsun yarın okullar tatil mi? 26 Kasım kar tatili var mı? Samsun Valiliği - MEB açıklaması!

Samsun'da Okullar Tatil Mi?
Samsun'da 26 Kasım itibarıyla okulların tatil olup olmadığına dair henüz net bir bilgi bulunmuyor. Samsun Valiliği, kar tatili kararını yerel koşullara göre değerlendirecek ve açıklayacaktır. Güncel bilgi için valiliğin resmi açıklamalarını takip edebilirsiniz.
Samsun'da Hava Durumu
Samsun'da kar yağışı etkili olmaya devam ederken, sıcaklıkların da mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.
49 İl İçin Önemli Uyarı
Meteoroloji, Adıyaman, Amasya, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Malatya, Mardin, Sinop, Şanlıurfa gibi birçok ilde sarı kodlu; Düzce, Samsun, Trabzon, Zonguldak, Kastamonu, Bolu ve Rize gibi illerde ise turuncu kodlu uyarı yaptı. Hava sıcaklıklarının 5 ila 15 derece arasında düşmesi beklenirken, bu durumun hayatı olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.