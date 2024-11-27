PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Galerileri

Karabük yarın okullar tatil mi? 28 Kasım Karabük kar tatili var mı?

Son günlerde Türkiye genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, Karabük'te de günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Düşen sıcaklıklar ve artan kar yağışı nedeniyle, "28 Kasım Karabük'te okullar tatil mi?" sorusu il genelinde büyük bir merakla soruluyor. Karabük Valiliği'nin yapacağı açıklamalar ise vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor. Peki Karabük'te yarın okul var mı, yok mu?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 08:12 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 08:13
Karabük yarın okullar tatil mi? 28 Kasım Karabük kar tatili var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgasına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Karabük ve çevresi için de turuncu kodlu uyarı yayımlandı. Sıcaklıkların bölgede 5 ila 15 derece arasında düşmesi bekleniyor. Bu durumun kar yağışını daha da etkili hale getireceği tahmin ediliyor. Özellikle sabah saatlerinde ulaşımda aksamalara neden olabilecek don ve buzlanma olaylarına karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği ifade edildi.

Karabük yarın okullar tatil mi? 28 Kasım Karabük kar tatili var mı?

28 Kasım Kar Tatili Var mı? Karabük'te Okullar Yarın Tatil mi?

Karabük'te 28 Kasım tarihi için henüz resmi bir kar tatili açıklaması yapılmadı. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde Valilik, durumu yakından takip ediyor. Olası bir tatil kararı açıklanırsa, anında bu haber üzerinden bilgi sahibi olabilirsiniz.

Karabük yarın okullar tatil mi? 28 Kasım Karabük kar tatili var mı?

KARABÜK OKULLAR TATİL Mİ?

Karabük'te bugün ve yarın okulların tatil olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

SON DAKİKA