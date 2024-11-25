Kar, yağmur, rüzgar... Meteoroloji’den 13 ile sarı 11 ile turuncu kodlu uyarı! Yağışlar ne kadar sürecek? Bugün hava nasıl?

Kasım ayının son günleri bir hayli soğuk, yağışlı ve kar ile geçiyor. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü başlayan soğuk hava dalgasıyla hafta sonu İstanbul dahil birçok ilde teyakkuza geçildi. Bazı illerde yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapanıp okullar tatil edildi. Bazı illerde de kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında olacağını açıkladı. YAĞIŞLAR NE KADAR SÜRECEK?

Yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerindeki yağışların 3 gün boyunca etkili olacağını belirten Çelik, perşembe günü yağışlı havanın yurdu terk edeceğini söyledi.