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Salim Güran'ın oğlu Devran Güran'dan tehdit mesajları! Nevzat Bahtiyar'ı hedef aldı! Açık açık paylaştı

8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilişi tüm Türkiye'yi yasa boğdu.Diyarbakır'ın Tavşantepe Mahallesi'nde vahşi bir cinayete kurban giden küçük kızın katilinin henüz kim olduğu bilinmezken, davada ara karar açıklandı. Mahkeme sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Kararın ardından sanıklardan Salim Güran'ın oğlu olarak bilinen Devran Güran'ın sosyal medyada hesabından tehdit dolu paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :11 Kasım 2024 , 12:00 Güncelleme Tarihi :11 Kasım 2024 , 12:17
Salim Güran’ın oğlu Devran Güran’dan tehdit mesajları! Nevzat Bahtiyar’ı hedef aldı! Açık açık paylaştı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı olan Tavşantepe Mahallesi'nde vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın katilinin kim olduğu sorusu araştırılmaya devam ediyor.

Salim Güran’ın oğlu Devran Güran’dan tehdit mesajları! Nevzat Bahtiyar’ı hedef aldı! Açık açık paylaştı

Küçük kızın öldürülmesinin ardından açılan davada, sanıklar amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve cesedi taşıdığı iddia edilen Nevzat Bahtiyar geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıktı. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve duruşmanın 26 Aralık'a ertelenmesine karar verdi.

Salim Güran’ın oğlu Devran Güran’dan tehdit mesajları! Nevzat Bahtiyar’ı hedef aldı! Açık açık paylaştı

TEHDİT MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Ara kararın açıklanmasının ardından kan donduran olayda yeni bir gelişmeler de yaşandı. Amca Salim Güran'ın oğlu Devran Güran'ın sosyal medyadan yaptığı tehdit mesajı ortaya çıktı.

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