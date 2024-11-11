Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı olan Tavşantepe Mahallesi'nde vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın katilinin kim olduğu sorusu araştırılmaya devam ediyor.
Küçük kızın öldürülmesinin ardından açılan davada, sanıklar amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve cesedi taşıdığı iddia edilen Nevzat Bahtiyar geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıktı. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve duruşmanın 26 Aralık'a ertelenmesine karar verdi.
TEHDİT MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI
Ara kararın açıklanmasının ardından kan donduran olayda yeni bir gelişmeler de yaşandı. Amca Salim Güran'ın oğlu Devran Güran'ın sosyal medyadan yaptığı tehdit mesajı ortaya çıktı.