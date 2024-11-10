Narin Güran cinayetinde saklı gerçekler! Salim Nevzat’ı tepeden mi takip etti? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Salim Nevzat'ı tepeden mi takip etti? İşte merak edilen sorunun yanıtı (Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü)

SABAH Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber canlı yayınında şu şekilde konuştu:

"Daraltılmış baz bilgilerine göre evde bulunan kişiler amca Salim Güran, ağabey Enes Güran, anne Yüksel Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar. Bunlar hakkında güçlü deliller olduğu için iddianame hazırlandı. Bu kişiler hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor. Savcı, 'İştirak halinde bunlar Narin'i öldürdüler' diyor.

Narin cinayetinde saklı gerçekler (Takvim.com.tr)

Bir tanesi katil olursa belli olursa diğerleri yardımdan ceza alır. Daha az alır. Şu an iddianamede hepsi katil gibi görülüyor. Ama itirafçı olursa zaten indirim de yapılır.



Hakim, Nevzat'a 'Son sözün nedir?' diyor, 'Efendim ben bir suç işledim farkındayım. Ama Nevzat'ı ben öldürmedim. Suçluyum' diyor. Bence en çok konuşan, en çok bilgi veren Nevzat. Öldüren Nevzat da çıkabilir. Biz dosya çerçevesinde konuşuyoruz. Dosyada Nevzat'ın, Salim'in anlattıkları var. Hepsini yan yana koyuyoruz.

Salim Nevzat'ı tepeden mi takip etti? (Takvim.com.tr)

Bir de Nevzat 'Ben Narin'in cenazesini aldım, derenin kenarına götürdüm' diyor. Baktığınızda, Nevzat hakikaten arabasıyla o dakikada oradan gitmiş. Narin'in dereye atıldığı yerin tepeden bir fotoğrafı vardı. İki tane jandarma alıyor, bir tane kelepçe takılıyor.

Nevzat'a 'Hadi bizi Narin'i bıraktığın yere götür' diyorlar. Hiçbir yer göstermiyorlar. Nevzat gidiyor gidiyor ve 'Ben buraya bıraktım' diyor. Ve savcı 'Evet, şüpheli bizi doğru yere getirdi. Kendisini belli bir mesafede bıraktık. Narin'i cesedini attığı yeri göstermesini istedik. Bizi şu anda doğru yere getirdi.' diyor.

Narin cinayetinde saklı gerçekler neler? (Takvim.com.tr)

O İKİ TAŞI DA SALİM Mİ KOYDU?

Nevzat, kırmızı arabası, cesedi göstermesi ve çuvalların seri numarasının tutması. Nevzat cesedin üstüne bir tane taş koyduğunu söylüyor. Halbuki 3 tane taş çıktı. Diğer iki taşı ben koymadım diyor.

Aynı yere olay günü Salim'in akşam 22.38'de gittiği ortaya çıkıyor. Bunun da kamera görüntüleri ortaya çıkıyor. O iki taşı da acaba Salim mi koydu? diye soruyoruz.

Narin cinayetinde saklı gerçekler neler? (Takvim.com.tr)

SALİM CESEDİN YERİNİ NEREDEN BİLİYOR?

Arif Güran ile Salim'in evi bir tepede. Tavşantepe denilen yerde bunların ev. Tam Narin'i bıraktıkları yerde net bir şekilde gözüküyor. Nasıl gördü? Tepeyi unutmayın. Tavşantepe burası. Arif Güran'ın evi, yanındaki de Salim'in evi.

Narin'in mezarına da gittik dua ettik. Burası Arif'in evinden görünen manzara. Narin'i attıkları yer net şekilde görülüyor. Köyün içinden gelen yolu bitirdikten sonra sola döndü.

Toprak yola geldikten sonra da sağa döndü. Sağa dönerken orada bulunan villadaki kameraya takıldı. Nevzat'ı bu villanın kamerası çekti.

Nevzat'ı bir noktada jandarma salıyor ve yerini göstermesini istiyor. Nevzat kolundaki jandarmayla hakikaten tam da Narin'i attığı yeri gösteriyor. Nevzat'ın anlatımları sade anlatımlar değil. Altı çok kuvvetli şekilde doldurulan anlatılar.

Nevzat yerini gösteriyor. Ağaçların olduğu yer Eğertutmaz deresi. Salim Nevzat'a cenazeyi verdi. Nevzat arabasına koydu. 'Dur bakalım nereye götürüyor?' dediğinde tepeden onu takip etmiş olabilr mi? Bu soru işareti ortadadır."