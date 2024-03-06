CHP'nin 'uzlaştığı' ittifak ortaklarına bakın! EYP'li saldırı hazırlığındaki 4 DEM Partili yakandı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, aralarında 4 DEM Parti Belediye Meclisi üyesi adayının da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığınca terör örgütü PKK'nın sözde şehir yapılanması mensuplarının yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.
Şüphelilerin, 2 ayrı grup halinde faaliyet yürüttükleri, bir grubun güvenlik güçlerine ait karakol ve kontrol noktalarında keşif yaparak rapor hazırladıkları, diğer grubunun ise terör örgütünün sözde üst yönetimi tarafından verilen emir ve talimatlar doğrultusunda güvenlik güçlerine karşı suikast gerçekleştirme hazırlığında olduğu belirlendi.