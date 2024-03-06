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CHP'nin 'uzlaştığı' ittifak ortaklarına bakın! EYP'li saldırı hazırlığındaki 4 DEM Partili yakandı

Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonlar kararlılıkla sürüyor. Şanlıurfa'da aralarında 4 DEM Parti Suruç Belediye Meclisi üyesi adayının da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin karakol ve kontrol noktalarında keşif yaparak rapor hazırladıkları, güvenlik güçlerine karşı suikast gerçekleştirme planları yaptığı ve EYP'li saldırı hazırlığında olduğu saptandı.

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Giriş Tarihi 06 Mart 2024, 12:17 Güncelleme 06 Mart 2024, 12:18
CHP’nin ’uzlaştığı’ ittifak ortaklarına bakın! EYP’li saldırı hazırlığındaki 4 DEM Partili yakandı 1

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, aralarında 4 DEM Parti Belediye Meclisi üyesi adayının da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

CHP’nin ’uzlaştığı’ ittifak ortaklarına bakın! EYP’li saldırı hazırlığındaki 4 DEM Partili yakandı 2

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığınca terör örgütü PKK'nın sözde şehir yapılanması mensuplarının yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

CHP’nin ’uzlaştığı’ ittifak ortaklarına bakın! EYP’li saldırı hazırlığındaki 4 DEM Partili yakandı 3

Şüphelilerin, 2 ayrı grup halinde faaliyet yürüttükleri, bir grubun güvenlik güçlerine ait karakol ve kontrol noktalarında keşif yaparak rapor hazırladıkları, diğer grubunun ise terör örgütünün sözde üst yönetimi tarafından verilen emir ve talimatlar doğrultusunda güvenlik güçlerine karşı suikast gerçekleştirme hazırlığında olduğu belirlendi.

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