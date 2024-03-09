Ramazan başlangıç tarihi: 2024 Ramazan kaç gün sürecek? Ramazan'a kaç gün kaldı?

1 Ramazan, oruç tutma, teravih namazları, iftar ve sahur gibi birçok güzel ritüeli içinde barındırır. Her yıl olduğu gibi, 2024 Ramazan ayının yaklaşması, Müslüman toplumunda birlik, beraberlik ve paylaşmanın güçlenmesine vesile olacak. İlk sahur, 10 Mart Pazar gecesi yapılacak ve böylece oruç tutma niyetiyle manevi bir hazırlık başlayacak. İlk iftar ise 11 Mart Pazartesi günü akşamı, güneşin batmasıyla birlikte tüm samimiyetiyle gerçekleştirilecek.

2 2024 Ramazan kaç gün sürecek? 2024 yılı, mübarek Ramazan ayının 11 Mart Pazartesi günü başlamasıyla müslüman alemi için önemli bir döneme giriyor. On bir ayın sultanı olarak nitelendirilen Ramazan-ı Şerif, Mart ve Nisan aylarını kapsayacak şekilde idrak edilecek. Bu özel ay, müminler için oruç, dua ve ruhani bir yenilenme zamanıdır. Bu anlamda Ramazan ayı bu sene 30 gün sürecek