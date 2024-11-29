Sahte dolar çetesine operasyon! ATM’leri nasıl gezdikleri ortaya çıktı

ADANA'DA KALPAZANLARA OPERASYON Bu kapsamda Eminiyet kalpazanlara yönelik operasyonlarını hızlandırdı. Adana'da 2 banka şubesinin ATM'sine toplam 45 bin 800 dolar değerinde sahte banknotlar yatırıp, bu parayı Türk lirasına çevirdikten sonra tekrar çektikleri öne sürülen 15 şüpheli, operasyonla yakalandı. Adana merkezli sahte dolar operasyonu

Kentteki 2 banka şubesinin ATM'sine, yaklaşık 7 ay önce farklı tarihlerde 100'er dolar olmak üzere toplam 45 bin 800 dolar değerinde sahte banknot yatırıldığı tespit edilince, konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Sahte banknotların yatırıldığı tarihleri tespit edip, ATM'lerin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 15 şüpheliyi belirledi. Şüphelilerin, yakalanmamak ve yüzlerini gizlemek için ATM'lere şapka, gözlük ve cerrahi maske kullanarak gittiğini saptandı.