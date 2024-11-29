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Sahte dolar çetesine operasyon! ATM'leri nasıl gezdikleri ortaya çıktı

Son günlerde Türkiye'nin gündemine "sahte dolar" meselesi girdi. Kapalıçarşı'da alımlar durduruldu. Merkez Bankası ilgili kurumlarla çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı. Bir yandan da emniyet operasyonlarına hız verdi. Adana'da 2 banka şubesinin ATM'sine toplam 45 bin 800 dolar değerinde sahte banknotlar yatırıp, bu parayı Türk lirasına çevirdikten sonra tekrar çektikleri öne sürülen 15 şüpheli, operasyonla yakalandı.Şüphelilerin yakalanmamak için şapka, gözlük ve cerrahi maske takarak ATM'lere gittiği tespit edildi.

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Giriş Tarihi :29 Kasım 2024 , 11:29 Güncelleme Tarihi :29 Kasım 2024 , 11:44
Sahte dolar çetesine operasyon! ATM’leri nasıl gezdikleri ortaya çıktı

Türkiye günlerdir "sahte dolar" meselesini konuşuyor. Sahte 50 ve 100 dolarlık banknotların piyasaya sürüldüğü iddiası nedeniyle Kapalıçarşı'daki bazı döviz büroları dolar alımını durdurdu.

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Sahte dolar çetesine operasyon! ATM’leri nasıl gezdikleri ortaya çıktı

ADANA'DA KALPAZANLARA OPERASYON

Bu kapsamda Eminiyet kalpazanlara yönelik operasyonlarını hızlandırdı.

Adana'da 2 banka şubesinin ATM'sine toplam 45 bin 800 dolar değerinde sahte banknotlar yatırıp, bu parayı Türk lirasına çevirdikten sonra tekrar çektikleri öne sürülen 15 şüpheli, operasyonla yakalandı.

Adana merkezli sahte dolar operasyonu

Sahte dolar çetesine operasyon! ATM’leri nasıl gezdikleri ortaya çıktı

Kentteki 2 banka şubesinin ATM'sine, yaklaşık 7 ay önce farklı tarihlerde 100'er dolar olmak üzere toplam 45 bin 800 dolar değerinde sahte banknot yatırıldığı tespit edilince, konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Sahte dolar çetesine operasyon! ATM’leri nasıl gezdikleri ortaya çıktı

Sahte banknotların yatırıldığı tarihleri tespit edip, ATM'lerin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 15 şüpheliyi belirledi. Şüphelilerin, yakalanmamak ve yüzlerini gizlemek için ATM'lere şapka, gözlük ve cerrahi maske kullanarak gittiğini saptandı.

Sahte dolar çetesine operasyon! ATM’leri nasıl gezdikleri ortaya çıktı

İLK KALPAZANLIKLARI DEĞİL!

Ekipler, şüphelilerin sahte banknotları başka kişilerin banka hesabına yatırıp, sonrasında Türk lirasına çevirerek farklı kişilerin hesabına aktardığını belirledi. Şüphelilerin daha sonra akladıkları parayı kartsız işlemle ATM'lerden çektiği tespit edildi. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, şüphelilerden A.Ö., F.K. ve S.B.'nin mayıs ayında Antalya'da durdurulan otomobillerinde toplam 60 bin 700 dolar değerinde sahte banknotla yakalandığını saptadı.

Sahte dolar çetesine operasyon! ATM’leri nasıl gezdikleri ortaya çıktı

3 İLDE OPERASYON

Araştırmasını sürdüren polis, Adana merkezli Hatay ve Mersin'de belirlenen çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda A.Ö., F.K. ve S.B.'nin de aralarında bulunduğu 15 şüpheli, gözaltına alındı.

Sahte dolar çetesine operasyon! ATM’leri nasıl gezdikleri ortaya çıktı

SAHTE DOLARLAR ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda tamamı sahte 183 adet 100 dolarlık banknot, 256 adet 1 dolarlık banknot, 36 adet 5 liralık banknot ile 1 ruhsatsız tabanca ve 36 mermi ele geçirildi.

Sahte dolar çetesine operasyon! ATM’leri nasıl gezdikleri ortaya çıktı

"SAHTE OLDUĞUNU BİLMİYORDUK" SAVUNMASI

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi'ne götürülen şüpheliler, ATM'lere yatırdıkları paraları borçlularından aldıklarını ve kumarda kazandıklarını ileri sürerek, sahte olduğunu bilmediklerini iddia etti.

Sahte dolar çetesine operasyon! ATM’leri nasıl gezdikleri ortaya çıktı

4 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ö., F.K. ve S.B.'nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı, 8'i adli kontrol şartı, 3'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Sahte dolar çetesine operasyon! ATM’leri nasıl gezdikleri ortaya çıktı
Sahte dolar çetesine operasyon! ATM’leri nasıl gezdikleri ortaya çıktı
Sahte dolar çetesine operasyon! ATM’leri nasıl gezdikleri ortaya çıktı
Sahte dolar çetesine operasyon! ATM’leri nasıl gezdikleri ortaya çıktı
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