İngiliz Cloudya Jamey Hankes’in Kekova’daki kaçak villası yine gündemde! Danıştay noktayı koydu: Yıkılacak

CİMER'E ŞİKAYET YAĞDI BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ Pandemide inşa edilen villayla ilgili bazı vatandaşlar CİMER, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Demre Belediyesi gibi ilgili kurumlara şikayette bulundu. Şikayet sonrası Demre Belediyesi, Üçağız Limanı karşısındaki yarımadanın güney kısmında, sadece deniz yoluyla ulaşılabilen villa inşaatını mühürledi ancak Yapı Kayıt Belgesi olması nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne başvurdu. Şikayetler sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce ÖÇK ve Doğal Sit Alanı olması ve Kıyı Kanunu'na aykırı bulunması nedeniyle başvuru, Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'na gönderildi. Komisyon, bu hususları dikkate alarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan görüş istedi.

BAKANLIK YIKIM KARARI VERDİ Bakanlığın ilgili birimleri yaptığı incelemede, villayı da içeren 7 ayrı yapı üzerine alınan Yapı Kayıt Belgesi'nin iptal edilmesine yönelik görüş bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Yapı Kayıt Belgesi'ni iptal ederek yıkım için kararı Demre Belediyesi'ne gönderdi. İlgili şirket yetkilileri hakkında da gerçeğe aykırı beyanda bulunmaktan Demre Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Antalya Demre'de İngiliz turistin tepki çeken villası! Karar çıktı

PARA CEZASI DA KESİLDİ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü kararının ulaştığı Demre Belediyesi de 2020 yılının Ekim ayında hem villa ve etrafındaki yapıların yıkımına karar verdi hem de ilgili şirkete yapıların metrekaresi bazında idari para cezası uyguladı. Aynı zamanda villa Demre Belediyesi ekipleri tarafından da mühürlendi.

ŞİRKET, DANIŞTAY'A GİTTİ Yıkım kararı ve para cezalarına karşın villanın sahibi olduğu firma, yürütmeyi durdurma istemiyle iptal davası açtı. Antalya 2'nci Bölge İdare Mahkemesi, şirketin bu talebini oy birliğiyle reddetti. Bu karara karşı Konya Bölge İdare Mahkemesi'ne başvuru yapıldı. 2'nci İdari Dava Dairesi de yürütmeyi durdurmanın iptali isteminin reddine oy birliğiyle kesin olarak karar verdi. Şirket, ikinci kez Antalya 4'üncü İdare Mahkemesi'ne başvurarak yürütmenin durdurulması isteminde bulundu. Antalya 4'üncü İdare Mahkemesi, oy birliğiyle aldığı kararda istemi yine reddetti. İkinci ret kararı sonrası Konya Bölge İdare Mahkemesi'ne yapılan itiraz da reddedildi.