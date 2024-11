İngiliz Cloudya Jamey Hankes’in Kekova’daki kaçak villası yine gündemde! Danıştay noktayı koydu: Yıkılacak

İngiliz Cloudya Jamey Hankes'in büyük ortağı, Demre'den bir kişinin de küçük ortağı olduğu belirtilen 'Eighty Five Ninety Five' adlı şirket üzerine kayıtlı kaçak yapı yıkılarak, 'İmar Barışı' kapsamında alınan Yapı Kayıt Belgesi ile yerine yeni ve lüks bir villa inşa edilmeye başlandı.