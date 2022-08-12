Sağlık çalışanlarına ek ödeme! Hangi çalışan ne kadar alacak? Doktor, hemşire, asistan hekimlere fazladan 5,7,10 bin TL hesaplarda! İşte yeni maaşlar...
Doktor, hemşire, uzman hekim ve asistan maaşlarına zam geliyor. 'Ek Ödeme Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlandı. Sağlık çalışanlarının özlük haklarında yapılan değişikliklerde detaylar ortaya çıktı. Konuyla ilgili paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Yönetmelik dili hepimiz için açık olmayabilir. Günlük hayata tercüme, her ayın 15'inde yapılacak" dedi. Peki, hangi çalışan ne kadar alacak? Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne kadar? İşte merak edilenler...
Binlerce sağlık çalışanının uzun bir süredir beklediği ek ödeme yönetmeliği devreye girdi. Yeni yönetmelikle birlikte branş, kademe ve derecelere göre personellerin alacağı taban ve tavan oranları belirlendi. Merak edilen soruları Sağlık-Sen Başkanı Semih Durmuş bir televizyon kanalının canlı yayınında yanıtladı. Sağlık çalışanları ne kadar alacak sorusu ve konu hakkında tüm merak edilenler için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
EN YÜKSEK EK ÖDEME HANGİ GRUBA YAPILACAK?
"Uzman hekim ve üzerine yapılmış olan düzenleme net olarak 10 bin liraya tekabül ediyor. Aynı düzenlemeyle beraber asistan arkadaşlarımızın 7 bin 500 liraya yakın bir ilave ücretleri olacak. Pratisyen hekimlere de yansıması 5 bin lirayı bulacak. Diş hekimleri için de aynı düzenleme geçerli olacak."
HEMŞİRELER VE TEKNİKERLER İÇİN NASIL BİR DÜZENLEME BELİRLENDİ?
"Öncelikle aralık ayında yapılan düzenleme bütüncül bir düzenleme değildi. Biz Sağlık-Sen olarak buna itiraz etmiştik. Buradaki düzenleme bir hemşire için 850 liraya, teknikerler için de 500-600 liraya varan bir düzenleme gerçekleştirilmiş oldu. Sağlık çalışanlarına derece, unvan ve kademelerine göre; 400 liradan başlayarak 10 bin liraya kadar gidebilecek ek ödeme yapılacak."