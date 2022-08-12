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Türkiye'nin yerli otomobili Togg Kuzey Marmara Otoyolu'nda: Kamuflajlı, 100 kilometre hızla....

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, pazara çıkacağı günü iple çekiyor. Otomobilin test ve deneme süreçleri de devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın direksiyouna geçip test sürüşü yaptığı Togg, bu kez de Kuzey Marmara Otoyolu'nda kameralara takıldı. Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş'ın direksiyonunda bulunduğu otomobilin kamuflajı olması dikkatlerden kaçmadı.

12.08.2022 18:28 - Son Güncelleme: 12.08.2022 18:33
Türkiye’nin yerli otomobili Togg Kuzey Marmara Otoyolu’nda: Kamuflajlı, 100 kilometre hızla....

Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş'ın Türkiye'nin Otomobili'ni gece saatlerindeki sürüş anı, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kameraya yansıdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye’nin yerli otomobili Togg Kuzey Marmara Otoyolu’nda: Kamuflajlı, 100 kilometre hızla....

Test ve deneme süreçleri devam eden Türkiye'nin Otomobili Togg'un saatte yaklaşık 100 kilometre hızla seyrettiği ve kamuflajlı olduğu görüldü.

Türkiye’nin yerli otomobili Togg Kuzey Marmara Otoyolu’nda: Kamuflajlı, 100 kilometre hızla....

Togg'un C-SUV modelinin gelecek yılın ilk çeyreğinde pazara çıkması bekleniyor. Türkiye'nin Otomobili'nin test ve deneme süreçleri devam ediyor.

Türkiye’nin yerli otomobili Togg Kuzey Marmara Otoyolu’nda: Kamuflajlı, 100 kilometre hızla....

İşte test sürüşünden kareler;

Türkiye’nin yerli otomobili Togg Kuzey Marmara Otoyolu’nda: Kamuflajlı, 100 kilometre hızla....
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