Türkiye'nin yerli otomobili Togg Kuzey Marmara Otoyolu'nda: Kamuflajlı, 100 kilometre hızla....
Türkiye'nin yerli otomobili Togg, pazara çıkacağı günü iple çekiyor. Otomobilin test ve deneme süreçleri de devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın direksiyouna geçip test sürüşü yaptığı Togg, bu kez de Kuzey Marmara Otoyolu'nda kameralara takıldı. Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş'ın direksiyonunda bulunduğu otomobilin kamuflajı olması dikkatlerden kaçmadı.
12.08.2022 18:28 - Son Güncelleme: 12.08.2022 18:33
Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş'ın Türkiye'nin Otomobili'ni gece saatlerindeki sürüş anı, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kameraya yansıdı.