Sağlık Bakanlığı açıkladı! Koronavirüsle mücadelede yapay zeka detayı! Riskler saniye saniye takipte!

İstanbul'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 692 bin 323, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 893 bin 959, toplam 4 milyon 586 bin 282, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 312 bin 477, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 2 bin 382, toplam 2 milyon 314 bin 859, İzmir'de birinci doz aşı sayısı 1 milyon 68 bin 305, ikinci doz aşı sayısı 827 bin 466, toplam 1 milyon 895 bin 771 doz olarak kayıtlara geçti.