Sağlık Bakanlığı açıkladı! Koronavirüsle mücadelede yapay zeka detayı! Riskler saniye saniye takipte!
Dünya koronavirüsle savaşmaya devam ederken Türkiye son 24 saatte vaka sayısını 8 binin altına düşürmeyi başardı. Sağlık alanındaki yapay zekâ ve dijital atak, salgın sürecinde Türkiye'nin bir adım önde olmasını sağladı. Bu proje özellikle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önem verdiği ve üzerinde hassasiyetle durduğu konuların başında geliyor. İşte detaylar…
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu da "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 210 bin 291 Kovid-19 testi yapıldı. 7 bin 839 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 710 olarak kayıtlarda yer aldı. Ağır hasta sayısı 1843 oldu, 11 bin 202 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 24 bin 313'e yükseldi.
İstanbul'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 692 bin 323, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 893 bin 959, toplam 4 milyon 586 bin 282, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 312 bin 477, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 2 bin 382, toplam 2 milyon 314 bin 859, İzmir'de birinci doz aşı sayısı 1 milyon 68 bin 305, ikinci doz aşı sayısı 827 bin 466, toplam 1 milyon 895 bin 771 doz olarak kayıtlara geçti.
RİSKLER SANİYE SANİYE TAKİPTE
Milliyet'te yer alan habere göre, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci ile salgın dönemi başta olmak üzere sağlık alanında büyük kolaylıklar sağlayan yapay zekâ çalışmasını konuştuk... Sağlık alanındaki yapay zekâ ve dijital atak, salgın sürecinde Türkiye'nin bir adım önde olmasını sağladı. Bu proje özellikle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önem verdiği ve üzerinde hassasiyetle durduğu konuların başında geliyor.
Sağlık Bakanlığı'nın son 6 yıldır tüm kamu, özel, vakıf, üniversite olmak üzere sağlık tesislerini e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi ile tek bir platform üzerinde entegre ederek tüm sağlık sistemini birbirleri ile konuşur hale getirmesi ve 7/24 çalışma prensibi ile saniye saniye veri akışını sağlaması birçok kritik sorunun büyümeden çözülmesine ile yol haritalarının hazırlanmasında anahtar rol oynadı.