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Tunceli'de Polis Özel Harekat timleri dualarla Suriye'ye uğurlandı

Terörle mücadelede etkin rol oynayan Polis Özel Harekat (PÖH) timleri dualarla Tunceli'den Suriye'ye uğurlandı. Polis Özel Harekat Şubesi'nde gerçekleştirilen programda, kurban kesildi, güvenlik güçleri için dua edildi. İşte o törenden kareler...

22.05.2021 20:44 - Son Güncelleme: 22.05.2021 20:45
Tunceli'de Polis Özel Harekat timleri dualarla Suriye'ye uğurlandı

Terörle mücadelede etkin rol oynayan Polis Özel Harekat (PÖH) timleri dualarla Tunceli'den Suriye'ye uğurlandı.

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Tunceli'de Polis Özel Harekat timleri dualarla Suriye'ye uğurlandı

Tunceli'de Suriye'ye görevlendirilen İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis özel harekat timleri için uğurlama töreni düzenlendi.

Tunceli'de Polis Özel Harekat timleri dualarla Suriye'ye uğurlandı

KURBAN KESİLDİ DUALAR EDİLDİ

Polis Özel Harekat Şubesi'nde gerçekleştirilen programda, kurban kesildi, güvenlik güçleri için dua edildi.

Tunceli'de Polis Özel Harekat timleri dualarla Suriye'ye uğurlandı

Törene, Vali Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, 4. Komanda Tugay Komutan Vekili Yılmaz Ustaoğlu, Mazgirt Kaymakamı Muhammed Şahin, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan ve vali yardımcıları katıldı.

Tunceli'de Polis Özel Harekat timleri dualarla Suriye'ye uğurlandı

İşte o törenden kareler...