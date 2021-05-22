Tunceli'de Polis Özel Harekat timleri dualarla Suriye'ye uğurlandı
Terörle mücadelede etkin rol oynayan Polis Özel Harekat (PÖH) timleri dualarla Tunceli'den Suriye'ye uğurlandı. Polis Özel Harekat Şubesi'nde gerçekleştirilen programda, kurban kesildi, güvenlik güçleri için dua edildi. İşte o törenden kareler...
22.05.2021 20:44
- Son Güncelleme: 22.05.2021 20:45
Törene, Vali Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, 4. Komanda Tugay Komutan Vekili Yılmaz Ustaoğlu, Mazgirt Kaymakamı Muhammed Şahin, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan ve vali yardımcıları katıldı.