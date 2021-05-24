Doğu Anadolu Bölgesi'nde zirvede! 900 metre uzunluğundaki Bitlis Çayı Viyadüğü'nde çalışmalar devam ediyor
Bitlis-Baykan kara yolunda inşa edilen ve "Doğu Anadolu Bölgesi'nin en uzun viyadüğü" özelliği taşıyan Bitlis Çayı Viyadüğü'nde çalışmalar devam ediyor. Bölgede sürekli heyelan yaşanması ve sürücülerin kışın yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için yapımı süren 900 metre uzunluğundaki viyadüğün, 2022 yılının sonunda tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.
24.05.2021 12:16
- Son Güncelleme: 24.05.2021 12:16
Yüklenici firma yetkilisi Arafat Özaydın, gazetecilere, platform genişliği yaklaşık 20 metre olan Bitlis Çayı Viyadüğü'nün, 2'si kenar ve 10'u orta olmak üzere 12 ayaktan oluştuğunu söyledi.
Ayak yüksekliği maksimum 54 metre olan viyadüğün, ayaklar arasındaki mesafenin de yaklaşık 90 metre olduğunu anlatan Özaydın, şu bilgileri verdi:
"Çelik konstrüksiyonla inşa edilen viyadük itme sürme tekniğiyle yapılıyor. Projenin toplam ağırlığı 14 bin 700 ton. Projeyi 2022 yılının sonunda bitirmeyi planlıyoruz.
Şimdiye kadar 120 metre civarında itme sürme yaptık. Proje kapsamında Bitlis ve Baykan yönlerinde 2 atölye kurduk. Ankara'daki 3 fabrikamızda imalatlar yapılarak buraya naklediliyor.
Ankara'da 250, burada da 100 personel çalışıyor. Proje bittiğinde bölgede ulaşım ve trafik ciddi anlamda rahatlayacak. Aynı zamanda bu proje bölgedeki heyelanlardan kaynaklı yapıldı. Yol heyelanlardan da kurtulmuş olacak."