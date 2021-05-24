Doğu Anadolu Bölgesi'nde zirvede! 900 metre uzunluğundaki Bitlis Çayı Viyadüğü'nde çalışmalar devam ediyor

Bitlis-Baykan kara yolunda inşa edilen ve "Doğu Anadolu Bölgesi'nin en uzun viyadüğü" özelliği taşıyan Bitlis Çayı Viyadüğü'nde çalışmalar devam ediyor. Bölgede sürekli heyelan yaşanması ve sürücülerin kışın yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için yapımı süren 900 metre uzunluğundaki viyadüğün, 2022 yılının sonunda tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

24.05.2021 12:16 - Son Güncelleme: 24.05.2021 12:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





