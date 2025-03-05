Sabah namazı vakti saati, nasıl kılınır, kaç rekat? Tek tek sabah namazı kılınışı adımları

Sabah namazı, ruhsal dinginlik ve huzurlu bir başlangıç için büyük önem taşıyor. Güne zinde ve bereketli başlamanın manevi anahtarlarından biri olan sabah namazı, hem bireysel huzura hem de ahlaki gelişime katkı sağlıyor. Peki, sabah namazı kaç rekattır ve nasıl kılınır? İşte detaylar…
"Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın, başlarınızı mesh edin ve ayaklarınızı bileklere kadar yıkayın."
(Maide Suresi, 6. Ayet)
Sabah namazı toplam 4 rekattır:
2 rekât sünnet
2 rekât farz
Sabah namazının vakti, fecrin doğmasıyla başlar ve güneşin doğmasıyla sona erer. Fecr, tan yerinin ağarması anlamına gelir ve İslam'da önemli bir zaman dilimini ifade eder. Bu vakitte kılınan namaz, günün manevi bir başlangıcıdır.
Sabah Namazının Sünneti (2 Rekât)
Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya."
İftitah Tekbiri alınır: "Allahu Ekber" diyerek namaza başlanır.
Eller bağlanır: Erkekler göbek altında, kadınlar ise göğüs üzerinde ellerini bağlar.
Sübhaneke okunur.
Euzü-Besmele çekilir, Fatiha Suresi ve ardından kısa bir sure okunur.
Rükû ve secdeler yapılır.
İkinci rekâtta da aynı şekilde Fatiha Suresi ve kısa bir sure okunur.
Son oturuşa geçilir ve dualar okunarak selam verilir.
Farz namazın kılınışı sünnetle aynıdır ancak farz namazdan önce erkekler kamet getirir.
Namaz, sadece bir ibadet değil, aynı zamanda insanın ruhunu besleyen ve ahlaki gelişimine katkı sağlayan önemli bir disiplindir. Özellikle sabah namazı, güne temiz bir başlangıç yapmayı sağlar ve insanın ruhsal huzurunu artırır.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.), bir hadisinde şöyle buyurmuştur:
"Kim bir namazı unutursa, hatırladığı anda kılsın. Zira onun kefareti budur."
(Buhârî, Mevâkîtü's-Salât, 37; Müslim, Mesâcid, 314)
Bu sözden de anlaşılacağı gibi, namaz hayatın her anında kılınması gereken bir ibadettir ve aksatılmaması büyük önem taşır.
Namazdan sonra yapılan tesbihat, Allah'ı anmanın ve zikretmenin bir yoludur. İşte sabah namazından sonra yapılabilecek tesbihat:
33 defa Subhanallah (Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih etmek)
33 defa Elhamdülillah (Allah'a şükretmek)
33 defa Allahu Ekber (Allah'ın büyüklüğünü ifade etmek)
Ayrıca, Ayetel Kürsi ve Rabbena dualarının okunması tavsiye edilir.
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Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden alınmıştır