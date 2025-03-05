Sabah namazı vakti saati, nasıl kılınır, kaç rekat? Tek tek sabah namazı kılınışı adımları

Sabah namazı, ruhsal dinginlik ve huzurlu bir başlangıç için büyük önem taşıyor. Güne zinde ve bereketli başlamanın manevi anahtarlarından biri olan sabah namazı, hem bireysel huzura hem de ahlaki gelişime katkı sağlıyor. Peki, sabah namazı kaç rekattır ve nasıl kılınır? İşte detaylar…

"Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın, başlarınızı mesh edin ve ayaklarınızı bileklere kadar yıkayın."

(Maide Suresi, 6. Ayet)