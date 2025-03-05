CHP’li başkan için zorla dua ettirmişler! Ramazan Öncü konuştu: Çocuklarımın yüzüne bakamıyorum

Hayrete düşüren olay Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde yaşandı. İlçede büfe işleten Ramazan Öncü , AK Parti Olağan Kongresine gitti. Bu gidiş Öncü'nün onun hayatını kabusa çevirdi. Bir gün sonra büfesini açmak isteyen esnaf karşısında elektrik idaresi çalışanlarını buldu.

Elektrikleri kesilen Öncü, soluğu belediyede aldı. CHP'li belediye başkanı ile görüşen esnaf, "Senin o kongrede ne işin var" cevabını alınca hayatının şokunu yaşadı.

CHP'Lİ BAŞKANA ZORLA DUA ETTİRİLDİ Ramazan Öncü , 28 Şubat günü yeniden belediyeye çağrıldı. Burada belediye personeli olduğu ileri sürülen kişilerce abdest almaya zorlanan Öncü, bir seccadeye oturtulup, CHP'li Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa'ya dua ettirildi. Belediye başkan vekilinin odasında belediye personeli bu anları cep telefonu ile kayıt altına aldı.

"TEKRAR EKMEĞİMİZİ VERDİ" Görüntülerde belediye personeli Öncü'ye, "Başkanım Nurettin Akbuğa'ya çok teşekkür ediyorum. Allah başımızdan eksik etmesin. Tekrar ekmeğimiz verdi. Ben ettim sen etme sayın başkanım. Allah razı olsun" sözlerini söyletti.

Bu anlara ilişkin video sosyal medyada yayınlanınca Ramazan Öncü'nün hayatı bir kez daha kabusa döndü. Belediye çalışanlarının hem ekmeğiyle hem de gururuyla oynadıklarını söyleyen Öncü, yaşadıklarını anlattı.

Sabah'tan Tolga Yanık'a konuşan Öncü, "Ben Cumhurbaşkanımıza çok saygı duyuyorum. Onun için kongreye gittim. Beni orada fotoğraflamışlar. Ertesi gün elektriğimi kestiler. Bunu da 'belediyenin talimatı' olduğunu söylediler.