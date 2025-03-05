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Akşam namazı vakti saati, nasıl kılınır, kaç rekat? Tek tek akşam namazı kılınışı adımları

Manevi değerlere duyulan ilgi artarken, beş vakit namazın önemi daha fazla vurgulanıyor. İslam'ın temel ibadetlerinden biri olan namaz, ruhun huzur bulmasını sağlayan manevi bir kılavuz niteliğinde. Akşam namazı ise günün sonunda, günah ve hatalardan arınmak için büyük bir fırsat sunuyor. Peki, akşam namazı kaç rekattır ve nasıl kılınır? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :05 Mart 2025 , 09:26 Güncelleme Tarihi :05 Mart 2025 , 09:29
Akşam namazı vakti saati, nasıl kılınır, kaç rekat? Tek tek akşam namazı kılınışı adımları

Manevi değerlere olan ilginin arttığı bu dönemde, ibadetlerin önemi daha da belirgin hale geliyor. Beş vakit namaz, sadece bir sorumluluk değil, aynı zamanda ruhsal huzurun da kaynağı olarak görülüyor. Günün yorgunluğunu atmak ve manevi bir arınma sağlamak isteyenler için akşam namazı önemli bir fırsat sunuyor. Peki, akşam namazı kaç rekâttan oluşur ve nasıl kılınır? İşte tüm ayrıntılar…

Akşam namazı vakti saati, nasıl kılınır, kaç rekat? Tek tek akşam namazı kılınışı adımları

Akşam Namazı Kaç Rekattır?

Akşam ezanı okunduktan sonra kılınan akşam namazı toplam 5 rekâttır.

3 rekât farz
2 rekât sünnet

Diğer namazlardan farklı olarak, farz namaz önce kılınır, ardından sünnet namaz eda edilir. Akşam namazında okunan sureler ve dualar belirli bir düzen içinde gerçekleştirilir.

Akşam namazı vakti saati, nasıl kılınır, kaç rekat? Tek tek akşam namazı kılınışı adımları

Akşam Namazı Nasıl Kılınır?

1. Akşam Namazının Farzı (3 Rekât)

1. Rekât

Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının farzını kılmaya."

İftitah Tekbiri alınır: Eller kaldırılarak "Allahu Ekber" denir.

Eller bağlanır: Erkekler göbek altında, kadınlar göğüs üstünde ellerini bağlar.
Sübhaneke okunur.

Euzü-Besmele çekilir, ardından Fatiha Suresi ve bir zammı sure okunur.

Rükûa eğilinir: "Sübhâne Rabbiye'l-Azim" üç defa denilir.

Rükûdan kalkılır: "Semi'allahü limen hamideh, Rabbena lekel hamd" denir.

Secdeye gidilir: "Sübhâne Rabbiye'l-Âlâ" üç defa tekrarlanır.

Doğrulup oturulur, ardından tekrar secde yapılır.

Akşam namazı vakti saati, nasıl kılınır, kaç rekat? Tek tek akşam namazı kılınışı adımları

2. Rekât

Ayağa kalkılır ve Besmele çekilir.

Fatiha ve bir zammı sure okunur.

Aynı şekilde rükû ve secdeler yapılır.

İkinci secdeden sonra oturularak Ettehiyyatü okunur.

Üçüncü rekâta kalkılır.

Akşam namazı vakti saati, nasıl kılınır, kaç rekat? Tek tek akşam namazı kılınışı adımları

3. Rekât

Sadece Fatiha okunur (zammı sure okunmaz).

Rükû ve secdeler yapılır.

Son oturuşta Ettehiyyatü, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunur.

Önce sağa, sonra sola "Esselâmü aleyküm ve rahmetüllâh" diyerek selam verilir.

Akşam namazı vakti saati, nasıl kılınır, kaç rekat? Tek tek akşam namazı kılınışı adımları

Akşam Namazının Sünneti (2 Rekât)

Akşam namazının farzı tamamlandıktan sonra, 2 rekât sünnet namazı kılınır.

1. Rekât

Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının sünnetini kılmaya."

İftitah Tekbiri alınır: "Allahu Ekber" denir.

Sübhaneke okunur.

Euzü-Besmele çekilir, ardından Fatiha ve bir zammı sure okunur.

Rükû ve secdeler yapılır.

Akşam namazı vakti saati, nasıl kılınır, kaç rekat? Tek tek akşam namazı kılınışı adımları

2. Rekât

Besmele çekilir, Fatiha ve bir zammı sure okunur.

Rükû ve secdeler tamamlanır.

Son oturuşta Ettehiyyatü, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunur.

Selam verilerek namaz tamamlanır.

Akşam namazı vakti saati, nasıl kılınır, kaç rekat? Tek tek akşam namazı kılınışı adımları

Namaz Sonrası Tesbihat ve Dualar

Akşam namazının ardından tesbihat yapılması tavsiye edilir.

33 defa Subhanallah

33 defa Elhamdülillah

33 defa Allahu Ekber

Ayetel Kürsi ve diğer duaların okunması, manevi huzuru artırır.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Kim namazı kıldıktan sonra tesbihat yaparsa, o gün işlediği küçük günahlar bağışlanır."
(Müslim, Mesâcid, 146)

Akşam namazı vakti saati, nasıl kılınır, kaç rekat? Tek tek akşam namazı kılınışı adımları

Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden alınmıştır

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