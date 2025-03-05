Akşam namazı vakti saati, nasıl kılınır, kaç rekat? Tek tek akşam namazı kılınışı adımları

Manevi değerlere olan ilginin arttığı bu dönemde, ibadetlerin önemi daha da belirgin hale geliyor. Beş vakit namaz, sadece bir sorumluluk değil, aynı zamanda ruhsal huzurun da kaynağı olarak görülüyor. Günün yorgunluğunu atmak ve manevi bir arınma sağlamak isteyenler için akşam namazı önemli bir fırsat sunuyor. Peki, akşam namazı kaç rekâttan oluşur ve nasıl kılınır? İşte tüm ayrıntılar…