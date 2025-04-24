Depremin meydana geldiği İstanbul'da vatandaşlar geceyi park ve bahçelerde geçirirken 'İstanbul'da yağmur yağacak mı?' sorusu merak konusu oldu. Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak.
Meteoroloji, İç Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiğini ifade etti. Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Denizli'nin kuzeyi, Burdur ve Manisa'nın doğusu ile İç Anadolu'nun kuzeybatısındaki Ankara, Eskişehir, Çankırı illeri ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu'nun güneyi, Çorum'un batısı gibi) yağışların daha şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Bu bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
GÜNEYDOĞU İÇİN FIRTINA UYARISI
Güneydoğu Anadolu bölgesindeki iller için ise kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Hakkari, Siirt, Şırnak ve Bitlis'in doğusundaki yerlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgarın esmesi bekleniyor. Yer yer hamleli kuvvetli fırtına da görülebilir. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi tehlikeler karşısında tedbirli olunması gerekiyor.
20 İLE SARI KODLU UYARI
Meteoroloji, 20 il için "sarı kod" uyarısı yaptı. Uyarı verilen iller şöyle:
Afyonkarahisar, Ankara, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Hakkari, Isparta, Kastamonu, Kütahya, Manisa, Siirt, Sivas, Şırnak, Uşak, Van, Karabük.
YURT GENELİNDE SICAKLIKLAR NASIL OLACAK?
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
İşte il il bölge bölge hava durumu
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Balıkesir ve Sakarya çevreleri ile Bursa'nın güney çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BALIKESİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAKARYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, iç kesimlerinde güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kuzey çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın, güney kesimlerinde güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğlen ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğlen ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin iç kesimleri ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğlen ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KARABÜK °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğlen ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğlen ve akşam saatlerinde Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğlen ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
RİZE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Van hariç) aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzey kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde Tunceli ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzey kesimlerinin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu
KARS °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı