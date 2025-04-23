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Bu gece deprem olur mu? İstanbul'da 24 Nisan gecesi uyurken deprem riski var mı?

Marmara Denizi, Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'da artçı sarsıntılar sürüyor. Depremin ardından akşam saatlerinde birçok kişi, "Bu gece tekrar deprem olur mu?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

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Giriş Tarihi :23 Nisan 2025 , 23:42 Güncelleme Tarihi :23 Nisan 2025 , 23:42
Bu gece deprem olur mu? İstanbul’da 24 Nisan gecesi uyurken deprem riski var mı?

İstanbul'da 23 Nisan Çarşamba günü meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, vatandaşların aklında aynı soru var. Bu gece yeniden deprem olabilir mi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler.

Bu gece deprem olur mu? İstanbul’da 24 Nisan gecesi uyurken deprem riski var mı?

🎯 İSTANBUL'DA BU GECE DEPREM OLUR MU?

Türkiye'nin en büyük ve en kalabalık kenti olan İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar bu soruya yanıt arıyor. Özellikle Marmara Denizi açıklarında yaşanan şiddetli sarsıntının ardından hem artçı depremler hem de olası yeni sarsıntılar gündemdeki yerini koruyor.

Bu gece deprem olur mu? İstanbul’da 24 Nisan gecesi uyurken deprem riski var mı?

🔍 DEPREM TAHMİNİ MÜMKÜN MÜ?

Uzmanlara göre günümüz bilimsel ve teknolojik altyapısıyla depremin ne zaman olacağı kesin olarak tahmin edilememektedir. Bununla birlikte, riskli bölgeler geçmişteki veriler, fay hatlarının hareketleri ve jeolojik ölçümlerle belirlenebiliyor.

Bu gece deprem olur mu? İstanbul’da 24 Nisan gecesi uyurken deprem riski var mı?

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Resmi makamlarca tehlikeli olduğu bildirilen yapılar dışında, binanızda çatlak, kolon ya da kirişte gözle görülür bir hasar yoksa evinize girebilirsiniz." diyerek yurttaşları paniğe kapılmamaya çağırdı.

Bu gece deprem olur mu? İstanbul’da 24 Nisan gecesi uyurken deprem riski var mı?

📉 ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDECEK Mİ?

🔸 AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne göre, 23 Nisan'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede çok sayıda artçı deprem kaydedildi.
🔸 Artçı depremler arasında büyüklüğü 5,9'a ulaşan sarsıntılar da yer aldı.
🔸 Bilimsel açıklamalara göre, artçı depremler birkaç gün sürebileceği gibi haftalarca veya aylarca da devam edebilir. Bu süreç boyunca halkın tedbirli olması ve resmi kurumlardan yapılacak uyarılara dikkat etmesi gerekiyor.

Bu gece deprem olur mu? İstanbul’da 24 Nisan gecesi uyurken deprem riski var mı?

📍 TÜRKİYE'DE SÜREKLİ DEPREM RİSKİ VAR

Türkiye, özellikle İstanbul, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alıyor. Uzmanlar;

  • İstanbul'da beklenen büyük depremin olasılığının yüksek olduğunu,

  • Ancak zamanlama ve büyüklük konusunda net bir şey söylenemeyeceğini belirtiyor.

Bu gece deprem olur mu? İstanbul’da 24 Nisan gecesi uyurken deprem riski var mı?

📌 FAY HATLARI VE TEHLİKE ALANLARI

Türkiye'yi etkileyen üç büyük fay hattı:

  • Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF)

  • Doğu Anadolu Fay Hattı (DAF)

  • Batı Anadolu Fay Hattı (BAF)

Bu fay hatlarında biriken enerji, zaman zaman büyük depremlerle boşalıyor. Bu nedenle, özellikle Marmara Bölgesi gibi yoğun nüfuslu ve yapılaşmanın fazla olduğu yerlerde sürekli bir risk söz konusu.

Bu gece deprem olur mu? İstanbul’da 24 Nisan gecesi uyurken deprem riski var mı?

📄 AFAD'TAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ: 184 ARTÇI DEPREM KAYDEDİLDİ

AFAD tarafından yayımlanan resmi basın bilgilendirme notuna göre:

  • Deprem, Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Orta Marmara segmenti üzerinde meydana geldi.

  • Yerin yaklaşık 7 km derinliğinde, yaklaşık 13 saniye sürdü.

Bu gece deprem olur mu? İstanbul’da 24 Nisan gecesi uyurken deprem riski var mı?
  • Deprem merkezinin 300 km yarıçapındaki çok sayıda noktadan hissedildiği bildirildi.

  • 184 artçı sarsıntı kaydedildi; bunların 7'si 4.0 ve üzeri büyüklükte gerçekleşti.

  • Artçıların yönü doğuya doğru 10-15 km'lik bir hat üzerine yoğunlaşmış durumda.

Bu gece deprem olur mu? İstanbul’da 24 Nisan gecesi uyurken deprem riski var mı?

🧠 BİLİM KURULU NE DEDİ? "HASAR YOKSA PANİK YOK!"

AFAD Deprem Bilim Kurulu tarafından yapılan ilk teknik değerlendirmede şu başlıklar öne çıktı:

6.2 büyüklüğündeki deprem, "yüzey kırığı" üretmedi.

Deprem, sağ yanal atımlı bir kırılma mekanizmasına işaret ediyor.

Fay üzerindeki yer değiştirme 30 cm civarında gerçekleşti.

Deprem sırasında 112'ye gelen çağrıların büyük çoğunluğu bina hasarı şüphesiyle yapıldı. Ancak teknik inceleme sonucunda ciddi yapısal hasara dair bir bulguya ulaşılamadı.

Hasarsız yapılara girilebilir, ancak çatlak, patlak veya kolon deformasyonu olan binalardan uzak durulmalı.

Bu gece deprem olur mu? İstanbul’da 24 Nisan gecesi uyurken deprem riski var mı?

🔁 ARTÇILAR NE ZAMAN BİTECEK?

Bilim insanlarına göre artçı sarsıntılar, ana şoktan sonra günlerce hatta haftalarca devam edebilir. Özellikle Marmara Çukuru'na yakın bölgelerde yaşayanların dikkatli olması, binalarını kontrol ettirmesi ve yetkili makamların uyarılarını takip etmesi gerekiyor.

Bu gece deprem olur mu? İstanbul’da 24 Nisan gecesi uyurken deprem riski var mı?

📌 VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Resmi kaynaklar dışında yapılan paylaşımlara itibar edilmemeli. AFAD ve Kandilli Rasathanesi gibi kurumlardan gelen bilgilere göre hareket edilmeli.

📲 Güncel gelişmeler için: AFAD'ın sosyal medya hesaplarını ve resmî duyurularını takip ediniz.