Bu gece deprem olur mu? İstanbul’da 24 Nisan gecesi uyurken deprem riski var mı?

İstanbul'da 23 Nisan Çarşamba günü meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, vatandaşların aklında aynı soru var. Bu gece yeniden deprem olabilir mi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler.

🎯 İSTANBUL'DA BU GECE DEPREM OLUR MU? Türkiye'nin en büyük ve en kalabalık kenti olan İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar bu soruya yanıt arıyor. Özellikle Marmara Denizi açıklarında yaşanan şiddetli sarsıntının ardından hem artçı depremler hem de olası yeni sarsıntılar gündemdeki yerini koruyor.

🔍 DEPREM TAHMİNİ MÜMKÜN MÜ? Uzmanlara göre günümüz bilimsel ve teknolojik altyapısıyla depremin ne zaman olacağı kesin olarak tahmin edilememektedir. Bununla birlikte, riskli bölgeler geçmişteki veriler, fay hatlarının hareketleri ve jeolojik ölçümlerle belirlenebiliyor.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Resmi makamlarca tehlikeli olduğu bildirilen yapılar dışında, binanızda çatlak, kolon ya da kirişte gözle görülür bir hasar yoksa evinize girebilirsiniz." diyerek yurttaşları paniğe kapılmamaya çağırdı.