Bu gece deprem olur mu? İstanbul’da 24 Nisan gecesi uyurken deprem riski var mı?

İstanbul'da 23 Nisan Çarşamba günü meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, vatandaşların aklında aynı soru var. Bu gece yeniden deprem olabilir mi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler.
🎯 İSTANBUL'DA BU GECE DEPREM OLUR MU?
Türkiye'nin en büyük ve en kalabalık kenti olan İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar bu soruya yanıt arıyor. Özellikle Marmara Denizi açıklarında yaşanan şiddetli sarsıntının ardından hem artçı depremler hem de olası yeni sarsıntılar gündemdeki yerini koruyor.
🔍 DEPREM TAHMİNİ MÜMKÜN MÜ?
Uzmanlara göre günümüz bilimsel ve teknolojik altyapısıyla depremin ne zaman olacağı kesin olarak tahmin edilememektedir. Bununla birlikte, riskli bölgeler geçmişteki veriler, fay hatlarının hareketleri ve jeolojik ölçümlerle belirlenebiliyor.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Resmi makamlarca tehlikeli olduğu bildirilen yapılar dışında, binanızda çatlak, kolon ya da kirişte gözle görülür bir hasar yoksa evinize girebilirsiniz." diyerek yurttaşları paniğe kapılmamaya çağırdı.
📉 ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDECEK Mİ?
🔸 AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne göre, 23 Nisan'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede çok sayıda artçı deprem kaydedildi.
🔸 Artçı depremler arasında büyüklüğü 5,9'a ulaşan sarsıntılar da yer aldı.
🔸 Bilimsel açıklamalara göre, artçı depremler birkaç gün sürebileceği gibi haftalarca veya aylarca da devam edebilir. Bu süreç boyunca halkın tedbirli olması ve resmi kurumlardan yapılacak uyarılara dikkat etmesi gerekiyor.
📍 TÜRKİYE'DE SÜREKLİ DEPREM RİSKİ VAR
Türkiye, özellikle İstanbul, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alıyor. Uzmanlar;
İstanbul'da beklenen büyük depremin olasılığının yüksek olduğunu,
Ancak zamanlama ve büyüklük konusunda net bir şey söylenemeyeceğini belirtiyor.
📌 FAY HATLARI VE TEHLİKE ALANLARI
Türkiye'yi etkileyen üç büyük fay hattı:
Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF)
Doğu Anadolu Fay Hattı (DAF)
Batı Anadolu Fay Hattı (BAF)
Bu fay hatlarında biriken enerji, zaman zaman büyük depremlerle boşalıyor. Bu nedenle, özellikle Marmara Bölgesi gibi yoğun nüfuslu ve yapılaşmanın fazla olduğu yerlerde sürekli bir risk söz konusu.
📄 AFAD'TAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ: 184 ARTÇI DEPREM KAYDEDİLDİ
AFAD tarafından yayımlanan resmi basın bilgilendirme notuna göre:
Deprem, Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Orta Marmara segmenti üzerinde meydana geldi.
Yerin yaklaşık 7 km derinliğinde, yaklaşık 13 saniye sürdü.
184 artçı sarsıntı kaydedildi; bunların 7'si 4.0 ve üzeri büyüklükte gerçekleşti.
Artçıların yönü doğuya doğru 10-15 km'lik bir hat üzerine yoğunlaşmış durumda.
🧠 BİLİM KURULU NE DEDİ? "HASAR YOKSA PANİK YOK!"
AFAD Deprem Bilim Kurulu tarafından yapılan ilk teknik değerlendirmede şu başlıklar öne çıktı:
6.2 büyüklüğündeki deprem, "yüzey kırığı" üretmedi.
Deprem, sağ yanal atımlı bir kırılma mekanizmasına işaret ediyor.
Fay üzerindeki yer değiştirme 30 cm civarında gerçekleşti.
Deprem sırasında 112'ye gelen çağrıların büyük çoğunluğu bina hasarı şüphesiyle yapıldı. Ancak teknik inceleme sonucunda ciddi yapısal hasara dair bir bulguya ulaşılamadı.
Hasarsız yapılara girilebilir, ancak çatlak, patlak veya kolon deformasyonu olan binalardan uzak durulmalı.
🔁 ARTÇILAR NE ZAMAN BİTECEK?
Bilim insanlarına göre artçı sarsıntılar, ana şoktan sonra günlerce hatta haftalarca devam edebilir. Özellikle Marmara Çukuru'na yakın bölgelerde yaşayanların dikkatli olması, binalarını kontrol ettirmesi ve yetkili makamların uyarılarını takip etmesi gerekiyor.