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İmamoğlu ile ilgili yolsuzluk iddialarının ardı arkası kesilmiyor: Ruhsat için 1 milyon

Keleşoğlu Holding ve Eston Yapı şirketlerinin ortağı Fuat Keleş, 'Müşteki' olarak ifade verdi. 'Kafa koparan' lakaplı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in, Ekrem İmamoğlu'ndan aldığı direktifle kendisinden bir projeye ruhsat verilmesi karşılığında 1 milyon dolar rüşvet istediğini anlattı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Nisan 2025
İmamoğlu ile ilgili yolsuzluk iddialarının ardı arkası kesilmiyor: Ruhsat için 1 milyon

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili yolsuzluk iddialarına bir yenisi daha eklendi. İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı süre zarfında haraca bağladığı öne sürülen bir müteahhit daha savcılığın yolunu tuttu.

Keleşoğlu Holding ve Eston Yapı şirketlerinin ortağı Fuat Keleş, 'Müşteki' olarak ifade verdi. 'Kafa koparan' lakaplı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in, Ekrem İmamoğlu'ndan aldığı direktifle kendisinden bir projeye ruhsat verilmesi karşılığında 1 milyon dolar rüşvet istediğini anlattı. Mağdur müteahhit şu iddialarda bulundu:

"Ödemeyi, 3 seferde Fatih Keleş'in ofisinde kendisine teslim ederek yapmak zorunda kaldım. Bu şahıs, İmamoğlu'ndan aldığı direktif ile '1 milyon dolardan bir kuruş bile aşağı olmaz' diyerek beni korkuttu. Mağdurum ve şikâyetçiyim.

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