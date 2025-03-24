RTÜK’ten darülacezede ’Kalpten Kalbe Hep Birlikte’ iftar programı

İstanbul'un merhamet yuvası Darülaceze'de, hem geçmişin hem de geleceğin kuşakları bir araya geldi. "Kalpten Kalbe Hep Birlikte" iftar programına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Darülaceze Başkanı Elmas Esra Ceceli İslam, İstanbul Vali Yardımcısı Yücel Gemici, Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Aygenli ve çok sayıda bürokrat, iş dünyası temsilcisi ve medya mensubu katıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN RAMAZAN MESAJI
Bu özel geceye Başkan Recep Tayyip Erdoğan da ilettiği mesaj ile katılımcıları kutladı. Erdoğan, Ramazan ayının birlik ve beraberliği güçlendirdiğini, dayanışma ve yardımlaşmanın öneminin bir kez daha hatırlandığını, rahmet, merhamet ve bereket dolu bir ay olduğunu belirtti. Erdoğan, "Bu mübarek günlerde tutulan oruçların ve yapılan ibadetlerin Cenab-ı Hak katında kabul ve makbul olmasını diliyorum. Kalplerimizin her zaman başköşesinin büyüklerimize ait olduğu bir kültüre sahibiz. Onların öğütleri, hayat yolumuzun pusulası, duaları dayanağımızdır. Yaşlılarımıza karşı hürmeti elden bırakmamak bizim kulluk vazifemizdir." diyerek katılımcılara selamlarını iletti.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ'IN MESAJLARI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, düzenlenen iftar etkinliğinde, "Bu özel mekânda sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum." diyerek katılımcılara seslendi. Bakan Göktaş, Ramazan ayının sonlarına yaklaşırken, tüm katılımcıların Ramazan Bayramı'nı kutladı. Bakan Göktaş, Darülaceze'nin insan sevgisinin, merhametin ve vicdanın yaşam merkezi olduğunu belirterek, "Burada bulunan her bir hikâye, sizler sayesinde toplumun daha geniş kesimlerine ulaşmasına vesile oluyor. Sizler, burada iyiliğin kamuoyuyla paylaşılmasında önemli bir rol üstleniyorsunuz. Bu bizim için büyük bir gurur ve onurdur." dedi.
Darülaceze'nin, Sultan Abdülhamid Han'ın en kıymetli miraslarından biri olduğuna dikkat çeken Bakan Göktaş, Darülaceze'nin, sosyal yaşam şehriyle birlikte daha geniş bir kitleye ulaştığını ifade etti. "Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda, İstanbul'a dünyanın en güzel sosyal yaşam şehrini kazandırmayı başardık. İnsan odaklı hizmetlerimizi ileri teknolojilerle birleştirerek, bugün çok güzel bir eseri hayata geçirdik." şeklinde konuştu.
Bakan Göktaş, Darülaceze'nin sadece İstanbul'un değil, dünyanın en güzel mimari eserlerinden birine sahip olduğunu belirterek, buranın hem yaşlılar hem de çocuklar için bir şefkat kapısı olduğunu söyledi. Göktaş "Bu kapıdan adım atan herkes, yalnızca büyük bir kuruma değil, aynı zamanda büyük bir aileye adım atmış oluyor." dedi.
BİR SOFRADA, BİRLİKTE OLMANIN GÜCÜ
Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programın açılış konuşmasında RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Darülaceze'nin tarihsel önemine dikkat çekti. Şahin, "Hiç yaşlanmayan, ancak sürekli olarak deneyim kazanan güzel insanlarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşamak istedim. Bugün burada bir başlangıç yapıyoruz. İlerleyen günlerde, siz değerli medya mensuplarımızla burayı daha detaylı şekilde konuşacağımız akışlarda bir arada olacağız. Darülaceze, bu dünyadaki iyiliğin ve merhametin en güzel somut örneğidir. Ramazan'ın bereketini birlikte paylaşmak bizlere büyük mutluluk veriyor." şeklinde konuştu.
DARÜLACEZE: MERHAMET VE YÜCE GÖNÜLLÜLÜĞÜN ADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturuna atıfta bulunan Şahin, bu anlayışla kısa süre içinde geliştirilen Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nin önemli bir örnek olduğunu vurguladı. Şahin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bu yılı Aile Yılı ilan etti. Aile adını taşıyan bu kıymetli yılda, Ramazan-ı Şerif'in bereketiyle, sınırların ötesinde bile aynı manevi duyguları hissedebilen bu özel zamanda sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Toplumun en temel unsuru olan aileyi korumak, bizim en büyük önceliğimizdir." dedi.
"YAYINCI KURULUŞLARI UYARDIK"
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, kanun dışı yayın yapan yayıncı kuruluşlara müeyyideler uygulanacağı yönündeki uyarısına ilişkin, "Uyarıları yaptık, bundan sonraki süreçte uyarılar yapılmayacak. Söz bitti, artık kurul kararlarımızı ve kurula gelecek raporlarımızı görüşürüz" dedi.
RTÜK Başkanı Şahin, iftar programının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sosyal medya hesabından "Yayıncı Kuruluşlara Açık ve Çok Önemli Uyarı!" başlığıyla yaptığı paylaşımda, kanun dışı yayın yapan kuruluşlara müeyyideler uygulanacağı yönündeki açıklamasının sorulması üzerine Şahin, "Bu konuda çok eleştirildiğimizi biliyorum ama herhangi bir uyarıda bulunmadan yanlışları yapmalarına izin vererek, toplumu kin ve nefrete, öfkeye sevk ederek, özellikle toplumumuzu yatıştırması gereken, sağduyulu şekilde açıklamalar yapması gereken insanların, bu açıklamaları yapmadığı bir yerde asayişi sağlamaya çalışan polisimizi, kolluk kuvvetlerimizi hedef gösteren ve bunu canlı yayın şeklinde veren televizyonlarımızı uyarmamalı mıydık? En büyük davalardan biri gibi gösterilen, nihayetinde de sonucunda da birtakım tutuklamalarla birlikte birtakım başka uygulamalarla sonuçlanan, davanın seyrini etkileyebilecek hakimlerimizi, savcılarımızı hedef gösteren ve aynı zamanda onları baskı altına almaya çalışan canlı yayınlar verilirken, biz uyarıda bulunmayacak mıydık? Kimse kusura bakmasın arkadaşlar, devlet ve kurumları bu tür durumlarda gereğini yapar" dedi.
"YAPTIĞIMIZ UYGULAMALAR SANSÜR DEĞİL"
Yapılan uyarıların sansür olmadığını belirten Şahin, "Eğer bu alanda yapılan uyarılar birileri tarafından sansür olarak görüyorsa, biz sansüre karşıyız. Yaptığımız uygulamalar sansür değildir. RTÜK tarafından bundan sonra da sıklıkla yapılacak bir uygulama. Bizim yayıncılarımız buna dikkat ederler, etmezler. Ederlerse istedikleri gibi özgür ortamda, yayıncılık sınırları belirlenmiş ortamda yayınlarını yaparlar" ifadelerini kullandı.
Şahin, "Kusura bakmayın, ne Türkiye eski Türkiye ne RTÜK eski RTÜK. Biz görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Nerede bu tür yayınları sınırsız şekilde yapabilirsiniz, nerede halkı sokağa davet edebilirsiniz, nerede illegal örgütlerin hedefi haline getirebilirsiniz? Kolluk kuvvetlerini nerede bangır bangır milyonlarca kişi tarafından küfredilirken, devlet büyüklerimize o yayının sesini yükseltebilirsiniz? Kimse kusura bakmasın, bu tür ucuz numaralara karnımız tok. Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da RTÜK olarak denetimlerimizi anayasamızın, kanunların bize verdiği yetki ve içinde bulunduğumuz şartların gereği yapmaya devam edeceğiz. Açık ve net söyleyeyim: Uyarıları yaptık, bundan sonraki süreçte uyarılar yapılmayacak. Söz bitti, artık kurul kararlarımızı ve kurula gelecek raporlarımızı görüşürüz" diye konuştu.