SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Galerileri

Türkiye'de yarın aniden bastıracak! 4 gün boyunca durmak yok! Tarih verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu hafta Türkiye'yi etkisi altına alacak kritik hava değişimlerini açıkladı. İşte şehir şehir sıcaklık tahminleri ve dikkat çeken uyarılar.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Mart 2025 , 11:08 Güncelleme Tarihi :24 Mart 2025 , 11:49
Türkiye’de yarın aniden bastıracak! 4 gün boyunca durmak yok! Tarih verildi

İstanbul Haftalık Hava Durumu Tahmini (24-28 Mart 2025)

İstanbul'da 24-28 Mart 2025 tarihleri arasında hava durumu, meteoroloji uzmanlarının verilerine dayanarak değerlendirildiğinde genel olarak ılıman seyredecek.

Türkiye’de yarın aniden bastıracak! 4 gün boyunca durmak yok! Tarih verildi

Şehirde, haftanın başlangıcından itibaren parçalı bulutlu bir hava hakimken, sıcaklıklar gün içinde belirgin değişiklikler gösterecek. Aşağıda, günlere göre detaylı tahmin bilgileri yer almaktadır:

24 Mart Pazartesi

Hava Durumu: Parçalı bulutlu

Sıcaklık: En düşük 11°C, en yüksek 17°C

HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

Türkiye’de yarın aniden bastıracak! 4 gün boyunca durmak yok! Tarih verildi

25 Mart Salı

Hava Durumu: Parçalı bulutlu

Sıcaklık: Artış eğilimiyle 13°C ile 21°C arasında seyredecek

Türkiye’de yarın aniden bastıracak! 4 gün boyunca durmak yok! Tarih verildi

26 Mart Çarşamba

Hava Durumu: Benzer koşullar devam edecek; parçalı bulutlu

Sıcaklık: 12°C ile 21°C arası

27 Mart Perşembe

Hava Durumu: Sıcaklıklar benzer seviyelerde kalırken, nem oranında hafif artış bekleniyor

Nem Oranı: Yaklaşık %78

Türkiye’de yarın aniden bastıracak! 4 gün boyunca durmak yok! Tarih verildi

28 Mart Cuma

Hava Durumu: Genel olarak açık havanın etkisiyle ılıman bir seyir izlenecek

Sıcaklık: En düşük 11°C, en yüksek 21°C

Nem Oranı: %89'a kadar çıkabilir

Kaynak: Haber MGM verileriyle takvim.com.tr tarafından yapılmıştır