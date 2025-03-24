Türkiye’de yarın aniden bastıracak! 4 gün boyunca durmak yok! Tarih verildi

İstanbul'da 24-28 Mart 2025 tarihleri arasında hava durumu , meteoroloji uzmanlarının verilerine dayanarak değerlendirildiğinde genel olarak ılıman seyredecek.

Şehirde, haftanın başlangıcından itibaren parçalı bulutlu bir hava hakimken, sıcaklıklar gün içinde belirgin değişiklikler gösterecek. Aşağıda, günlere göre detaylı tahmin bilgileri yer almaktadır:

24 Mart Pazartesi

Hava Durumu: Parçalı bulutlu

Sıcaklık: En düşük 11°C, en yüksek 17°C

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