Türkiye’de yarın aniden bastıracak! 4 gün boyunca durmak yok! Tarih verildi

İstanbul'da 24-28 Mart 2025 tarihleri arasında hava durumu, meteoroloji uzmanlarının verilerine dayanarak değerlendirildiğinde genel olarak ılıman seyredecek.
Şehirde, haftanın başlangıcından itibaren parçalı bulutlu bir hava hakimken, sıcaklıklar gün içinde belirgin değişiklikler gösterecek. Aşağıda, günlere göre detaylı tahmin bilgileri yer almaktadır:
24 Mart Pazartesi
Hava Durumu: Parçalı bulutlu
Sıcaklık: En düşük 11°C, en yüksek 17°C
Hava Durumu: Parçalı bulutlu
Sıcaklık: Artış eğilimiyle 13°C ile 21°C arasında seyredecek
26 Mart Çarşamba
Hava Durumu: Benzer koşullar devam edecek; parçalı bulutlu
Sıcaklık: 12°C ile 21°C arası
27 Mart Perşembe
Hava Durumu: Sıcaklıklar benzer seviyelerde kalırken, nem oranında hafif artış bekleniyor
Nem Oranı: Yaklaşık %78
Hava Durumu: Genel olarak açık havanın etkisiyle ılıman bir seyir izlenecek
Sıcaklık: En düşük 11°C, en yüksek 21°C
Nem Oranı: %89'a kadar çıkabilir
Kaynak: Haber MGM verileriyle takvim.com.tr tarafından yapılmıştır