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Kırmızı ette eşek eti sucukta deri tereyağında antibiyotik! Yeni taklit ve tağşiş listesi ortaya çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bugün açıkladığı yeni taklit ve tağşiş listesinde zeytinyağlarındaki hile gözlere çarparken vatandaşa kırmızı et yerine eşek eti yedirildiği ortaya çıktı. Öte yandan DANAM ET markalı sucuklarda deri tespiti yapılırken Güneydoğu markalı tereyağında da antibiyotik olduğu anlaşıldı. İşte taklit ve tağşiş yeni liste...

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Giriş Tarihi :24 Mart 2025 , 12:43 Güncelleme Tarihi :24 Mart 2025 , 12:43
Kırmızı ette eşek eti sucukta deri tereyağında antibiyotik! Yeni taklit ve tağşiş listesi ortaya çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan her hafta yapılan taklit ve tağşiş yapan firmalar listesine yenisi eklendi.

Kırmızı ette eşek eti sucukta deri tereyağında antibiyotik! Yeni taklit ve tağşiş listesi ortaya çıktı

Gıda teröristlerinin vatandaşın sağlığıyla oynadığı yöntemleri ise pes dedirtti.

Kırmızı ette eşek eti sucukta deri tereyağında antibiyotik! Yeni taklit ve tağşiş listesi ortaya çıktı

Güneydoğu pastörize tereyağında natamisin adı verilen ürünlerin raf ömrünü uzatan bir antibiyotik çeşidi kullanıldığı ortaya çıktı.

Kırmızı ette eşek eti sucukta deri tereyağında antibiyotik! Yeni taklit ve tağşiş listesi ortaya çıktı

Mahbuba marka çayda gıda boyası tespit edildi.

Kırmızı ette eşek eti sucukta deri tereyağında antibiyotik! Yeni taklit ve tağşiş listesi ortaya çıktı

Zeytinyağları ise açıklanan her listenin başını çekiyor.

Kırmızı ette eşek eti sucukta deri tereyağında antibiyotik! Yeni taklit ve tağşiş listesi ortaya çıktı

Edremit Dünyası ve Ege Sızma markalı zeytinyağlarında tohum yağı karışımı görüldü.

Kırmızı ette eşek eti sucukta deri tereyağında antibiyotik! Yeni taklit ve tağşiş listesi ortaya çıktı

SUCUKTA SKANDAL

En mide bulandıranların başını ise sucuk çekti. DANAM ET marka sucuklarda kırmızı et yerine deri kullanıldığı ortaya çıktı.


Kırmızı ette eşek eti sucukta deri tereyağında antibiyotik! Yeni taklit ve tağşiş listesi ortaya çıktı

Kısmetoğlu Beyti markalı sucuklarda ise gıda boyası ve mekanik ayrılmış et görüldü.

Kırmızı ette eşek eti sucukta deri tereyağında antibiyotik! Yeni taklit ve tağşiş listesi ortaya çıktı

YİNE ADANA YİNE TEK TIRNAKLI

At ve eşek eti denilince akıllara Adana geliyor. Çünkü çoğu işletmeler kırmızı et yerine vatandaşa tek tırnaklı eti yediriyor. Yeni listede Yüreğir'de faaliyet gösteren Servet Kasap-Fatma Kaya işletmesinde kırmızı et yerine eşek eti olduğu tespit edildi.

Kırmızı ette eşek eti sucukta deri tereyağında antibiyotik! Yeni taklit ve tağşiş listesi ortaya çıktı

24 MART 2024 TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ

Kırmızı ette eşek eti sucukta deri tereyağında antibiyotik! Yeni taklit ve tağşiş listesi ortaya çıktı

24 MART 2024 TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ

Kırmızı ette eşek eti sucukta deri tereyağında antibiyotik! Yeni taklit ve tağşiş listesi ortaya çıktı

24 MART 2024 TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ

Kırmızı ette eşek eti sucukta deri tereyağında antibiyotik! Yeni taklit ve tağşiş listesi ortaya çıktı

24 MART 2024 TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ