Kırmızı ette eşek eti sucukta deri tereyağında antibiyotik! Yeni taklit ve tağşiş listesi ortaya çıktı

En mide bulandıranların başını ise sucuk çekti. DANAM ET marka sucuklarda kırmızı et yerine deri kullanıldığı ortaya çıktı.

Kısmetoğlu Beyti markalı sucuklarda ise gıda boyası ve mekanik ayrılmış et görüldü.

YİNE ADANA YİNE TEK TIRNAKLI

At ve eşek eti denilince akıllara Adana geliyor. Çünkü çoğu işletmeler kırmızı et yerine vatandaşa tek tırnaklı eti yediriyor. Yeni listede Yüreğir'de faaliyet gösteren Servet Kasap-Fatma Kaya işletmesinde kırmızı et yerine eşek eti olduğu tespit edildi.