Kırmızı ette eşek eti sucukta deri tereyağında antibiyotik! Yeni taklit ve tağşiş listesi ortaya çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan her hafta yapılan taklit ve tağşiş yapan firmalar listesine yenisi eklendi.
Gıda teröristlerinin vatandaşın sağlığıyla oynadığı yöntemleri ise pes dedirtti.
Güneydoğu pastörize tereyağında natamisin adı verilen ürünlerin raf ömrünü uzatan bir antibiyotik çeşidi kullanıldığı ortaya çıktı.
Mahbuba marka çayda gıda boyası tespit edildi.
Zeytinyağları ise açıklanan her listenin başını çekiyor.
Edremit Dünyası ve Ege Sızma markalı zeytinyağlarında tohum yağı karışımı görüldü.
SUCUKTA SKANDAL
En mide bulandıranların başını ise sucuk çekti. DANAM ET marka sucuklarda kırmızı et yerine deri kullanıldığı ortaya çıktı.
Kısmetoğlu Beyti markalı sucuklarda ise gıda boyası ve mekanik ayrılmış et görüldü.
YİNE ADANA YİNE TEK TIRNAKLI
At ve eşek eti denilince akıllara Adana geliyor. Çünkü çoğu işletmeler kırmızı et yerine vatandaşa tek tırnaklı eti yediriyor. Yeni listede Yüreğir'de faaliyet gösteren Servet Kasap-Fatma Kaya işletmesinde kırmızı et yerine eşek eti olduğu tespit edildi.
24 MART 2024 TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ