Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi olan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de kaldığı yurttan yemek sonrası ayrılmış, 15 Ekim'de Mollakasım Mahallesi'nde cansız bedeni bulunmuştu.

OTOPSİ SONUCU: SUDA BOĞULMA Otopsi sonucuna göre genç kızın ölüm nedeninin suda boğulma olduğu belirtildi. Rojin'in ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, baba Nizamettin Kabaiş, kızının intihar ettiğini düşünmediğini söyledi. Van'da yetkililerle görüşen Kabaiş, Rojin ile birlikte gittikleri, videolar çektikleri yerleri gezdi. Beraber geldiği oğlu ile kızının okuduğu üniversitenin sınıfına giden Kabaiş, sırasına da çiçek bıraktı.

"İÇİM PARÇALANIYOR" Nizamettin Kabaiş, "Rojin'in dosyası için Van'a geldim. Oğlumla birlikte üniversiteye, emniyete gittik. Rojin'in bulunduğu Mollakasım Mahallesi'ne gittik. Üniversitenin içinde gezdik. Rojin ile gezdiğimiz, yemek yediğimiz, video çektiğimiz yerlere gittik. Rojin'in yurduna ve sınıfına gidip, sırasına çiçek bıraktık. Hep aklıma geliyor. İçim yanıyor. Rojin ile ilgili bir şey görürsem dayanamıyorum ve hemen Van'a doğru yola çıkıyorum. Kızımın kaldığı yurdun önünde gezdim. Yeri bile öptüm, 'Kızım buraya basmış' dedim. İçim parçalanıyor. Gençti, yaşamak, okumak istiyordu. Öğretmen olacaktı ama okulu erken bitti. Mümkün değil o kendine zarar vermedi" diye konuştu.

O DELİL HALA ORTADA YOK Rojin'in cansız bedeninin bulunduğunu fakat ayağındaki terliklerin halen ortada olmadığını da belirten Kabaiş, dikkat çeken bir noktaya değindi.