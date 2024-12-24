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Rojin Kabaiş’in babası o delile işaret etti: Ortada yok

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite 21 yaşındaki öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, memleketi Diyarbakır'dan kente gelip, yetkililerle görüştü. Kabaiş, "Oğlumla Rojin ile gezdiğimiz, yemek yediğimiz, video çektiğimiz yerlere gittik. Rojin'in yurduna ve sınıfına girdik, sırasına çiçek bıraktım. İçim yanıyor" dedi. Baba Kabaiş, en büyük delilin ortada olmadığını söyledi.

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Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 13:58 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 14:13
Rojin Kabaiş’in babası o delile işaret etti: Ortada yok

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi olan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de kaldığı yurttan yemek sonrası ayrılmış, 15 Ekim'de Mollakasım Mahallesi'nde cansız bedeni bulunmuştu.

Rojin Kabaiş’in babası o delile işaret etti: Ortada yok

OTOPSİ SONUCU: SUDA BOĞULMA

Otopsi sonucuna göre genç kızın ölüm nedeninin suda boğulma olduğu belirtildi. Rojin'in ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, baba Nizamettin Kabaiş, kızının intihar ettiğini düşünmediğini söyledi. Van'da yetkililerle görüşen Kabaiş, Rojin ile birlikte gittikleri, videolar çektikleri yerleri gezdi. Beraber geldiği oğlu ile kızının okuduğu üniversitenin sınıfına giden Kabaiş, sırasına da çiçek bıraktı.

Rojin Kabaiş’in babası o delile işaret etti: Ortada yok

"İÇİM PARÇALANIYOR"

Nizamettin Kabaiş, "Rojin'in dosyası için Van'a geldim. Oğlumla birlikte üniversiteye, emniyete gittik. Rojin'in bulunduğu Mollakasım Mahallesi'ne gittik. Üniversitenin içinde gezdik. Rojin ile gezdiğimiz, yemek yediğimiz, video çektiğimiz yerlere gittik. Rojin'in yurduna ve sınıfına gidip, sırasına çiçek bıraktık. Hep aklıma geliyor. İçim yanıyor. Rojin ile ilgili bir şey görürsem dayanamıyorum ve hemen Van'a doğru yola çıkıyorum. Kızımın kaldığı yurdun önünde gezdim. Yeri bile öptüm, 'Kızım buraya basmış' dedim. İçim parçalanıyor. Gençti, yaşamak, okumak istiyordu. Öğretmen olacaktı ama okulu erken bitti. Mümkün değil o kendine zarar vermedi" diye konuştu.

Rojin Kabaiş’in babası o delile işaret etti: Ortada yok

O DELİL HALA ORTADA YOK

Rojin'in cansız bedeninin bulunduğunu fakat ayağındaki terliklerin halen ortada olmadığını da belirten Kabaiş, dikkat çeken bir noktaya değindi.

Rojin Kabaiş’in babası o delile işaret etti: Ortada yok

Kabaiş, "Yetkilileri ziyaret ettim. Hepsi bizi sağ olsunlar hoş karşıladı. Dediler ki 'Rojin senin evladın, bizim de evladımızdır'. Bana soruşturmanın devam ettiğini söylediler. Terlikler en büyük delildir. Halen ortada yok. Eğer orada suya girseydi mutlaka o terlikler onun ayağından çıkacaktı. Rojin ile gittiğim her yere gidiyorum. Diyorlar ya ateş düştüğü yeri yakar. Ben çok acı çekiyorum. Evladımı kaybettim" dedi.

Vanda kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş hakkında ek rapor! Rojin ne zaman öldü?
Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş hakkında ek rapor! Rojin ne zaman öldü?