Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş hakkında ek rapor! Rojin ne zaman öldü?

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Van'da kaldığı yurttan 27 Eylül'de çıkan ve bir daha haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedeni, 15 Ekim'de Mehmet Emin Ankay (60) tarafından kırsal Mollakasım Mahallesi'nde bulundu. Otopsi sonucuna göre genç kızın ölümü nedeninin suda boğulma olduğu belirtildi. Rojin'in ölümü ile ilgili soruşturma sürerken, baba Nizamettin Kabaiş, yaptığı açıklamalarda kızının intihar ettiğini düşünmediğini söyledi. Ayrıca kızına ait eşyaları yurttan alıp, evine getiren Nizamettin Kabaiş, salona serdiği eşyaları görüntüleyip, Rojin'in kendisine zarar vermeyeceğini söyledi.

Rojin Kabaiş'in bulunduğu yer (DHA) "ELDE EDİLEN ERKEK DNA'LARI BİYOLOJİK ÖRNEK OLMASI HALİNDE MUKAYESE YAPILABİLİR" Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Rojin Kabaiş'in suda kalma süresi ve ölüm zamanına ilişkin olarak ek rapor düzenlenmesi talebi üzerine 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu rapor hazırladı. Raporda, daha önceki adli ve tıbbi belgelere değinilerek, "Maktulden alındığı bildirilen 5 adet tırnak örneği ile 79 adet eküvyon örneğinin yapılan incelemelerinde; 1- 46 adet eküvyon DNA çalışmalarına cevap vermedi 2- 10 adet eküvyondan mükayese elverişli DNA profili elde edilmedi. 3- 5 adet tırnak örneği ile 21 adet eküvyondan maktulün DNA'sı ile uyumlu kadın cinsiyetli DNA profili tespit edildi. 4- 2 adet eküvyondan maktulün DNA'sı ile bir arada erkek cinsiyetinde farklı DNA tiplemeleri elde edilmiştir. Elde edilen bu farklı DNA tiplemeleri ile ilgili ön inceleme çalışmaları sonucu örneklerde şüpheli bir bulgu tespit edilmemiştir. Dolayısıyla öncelikle bulaş (kontaminasyon) olma ihtimalinin bertaraf edilmesi gerektiği düşünülmüş olup bu kapsamda a. Kurumumuz tarafından maktulün otopsi mahalline sevkinden itibaren bulaş riskine yönelik iş basamakları taranmış. DNA mukayeseleri gerçekleştirilmiş ve Adli Tıp Kurumu yönünden bulaş riski bertaraf edilmiştir.