Dilara Gülatan'ın Uğur Dündar'a açtığı babalık davasında geçtiğimiz günlerde karar çıktı. Isparta 3. Aile Mahkemesi'nde görülen davada, İzmir Adli Tıp Kurumu'nca DNA incelemesi sonucu Dündar'ın Gülatan'ın biyolojik babalık durumuna ilişkin delil bulunmadığı aktarılıp davanın reddine karar verildi. Gülatan'ın avukatları tarafından yargılamanın eksik yapıldığı iddia edildi. Gülatan'ın avukatları Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi'ne başvurdu.

6 MADDEDE SIRALANDI İstinaf'a sunulan 5 sayfalık dilekçeye Takvim'den Mustafa Sait Özkan ulaştı. Dilekçede yapılan yargılamada; DNA örneği alınması, raporlama gibi delil toplama safhalarında yapılan yasaya aykırı hususlar 6 maddede sıralandı. Gülatan'ın avukatının verdiği dilekçeyle Isparta 3. Aile Mahkemesi'nin verdiği kararın istinaf incelemesi sonucunda kaldırılmasına ve yeniden yargılama yapılarak talep doğrultusunda karar verilmesi istendi. Aksi halde ise dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilebileceği de taşep edildi.

DOSYADAKİ EKSİKLİKLER 6 MADDEDE ŞU ŞEKİLDE SIRALANDI

1-İNCELEME ÖZENSİZ YAPILDI

Dilekçeye göre, Adli Tıp Kurumu raporunda rapor tarihi 22 Mart 2023 olarak belirtiliyordu. Ancak o tarihte henüz hem Uğur Dündar'dan hem de Dilara Gülatan'dan herhangi bir DNA örneği alınmadı. Bu hatanın sehven yazıldığı dahi düşünüldüğünde böyle bir davada rapor tarihinin yanlış belirtilmesi, incelemenin özensiz yapıldığını gösterdiği anlatıldı.

2-RAPORUN TARİHİ HATALIYDI

Rapor tarihinin 22 Mart 2024 olduğu kabul edilse dahi, UYAP sistemine eklenme tarihinin ise 13 Mart 2024 olduğuna dikkat çekilen dilekçede, '13 Mart'ta eklenmiş olan raporun düzenleme tarihinin 22 Mart olması raporun kuşkuya mahal verilmeyecek şekilde düzenlenmiş olması kuralında sakatlığa sebebiyet vermektedir' ifadeleri kullanıldı.