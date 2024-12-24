Üniversitelilere yarı zamanlı iş desteği! Başkan Erdoğan detayları açıklayacak! 60 bin genç istihdam edilecek

Türkiye'yi daha parlak yarınlara taşıyacak olan gençlere her fırsatta destek veren AK Parti, seçim beyannamesinde verdiği önemli bir sözü daha yerine getirmeyi hedefliyor.

Gençlerin hem okuyup hem de kendi harçlıklarını kazanmaları için hazırlanan proje yakın zamanda hayata geçirilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağı projenin detayları şöyle:

60 BİN GENÇ İSTİHDAM EDİLECEK Üniversite öğrencilerine yarı zamanlı istihdam imkânı sağlanacak. İlk etapta 60 bin genç bu proje kapsamında istihdam edilecek.