Üniversitelilere yarı zamanlı iş desteği! Başkan Erdoğan detayları açıklayacak! 60 bin genç istihdam edilecek

Türkiye'yi daha parlak yarınlara taşıyacak olan gençlere her fırsatta destek veren AK Parti, seçim beyannamesinde verdiği önemli bir sözü daha yerine getirmeyi hedefliyor.
Gençlerin hem okuyup hem de kendi harçlıklarını kazanmaları için hazırlanan proje yakın zamanda hayata geçirilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağı projenin detayları şöyle:
60 BİN GENÇ İSTİHDAM EDİLECEK
Üniversite öğrencilerine yarı zamanlı istihdam imkânı sağlanacak. İlk etapta 60 bin genç bu proje kapsamında istihdam edilecek.
AYLIK 10-12 BİN ÜCRET ÖDENMESİ PLANLANIYOR
Sabah'ın haberine göre; Zaman içinde istihdam edilen gençlerin sayısı artırılacak. Gençler, kamuya ait kütüphaneler, sosyal tesisler ya da spor komplekslerinde çalışabilecek. Çalışma saatleri öğrencilerin dersleri ile çakışmayacak şekilde planlanacak. İstihdam süresi 10 ay olacak. Aylık 10-12 bin liralık bir ücret ödenmesi planlanıyor. Proje ilerleyen dönemde kadın ve dezavantajlı diğer grupları da kapsayacak şekilde genişletilecek.