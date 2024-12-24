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Üniversitelilere yarı zamanlı iş desteği! Başkan Erdoğan detayları açıklayacak! 60 bin genç istihdam edilecek

AK Parti, gençlerin hem eğitim alıp hem de gelir elde etmelerini sağlayacak yeni bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Gelecek günlerde Başkan Erdoğan'ın detaylarını paylaşacağı projede; üniversiteli gençlere yarı zamanlı istihdam imkanı sunulacak. İlk etapta 60 bin genç bu proje kapsamında istihdam edilecek.

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Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 07:26 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 07:26
Üniversitelilere yarı zamanlı iş desteği! Başkan Erdoğan detayları açıklayacak! 60 bin genç istihdam edilecek

Türkiye'yi daha parlak yarınlara taşıyacak olan gençlere her fırsatta destek veren AK Parti, seçim beyannamesinde verdiği önemli bir sözü daha yerine getirmeyi hedefliyor.

Üniversitelilere yarı zamanlı iş desteği! Başkan Erdoğan detayları açıklayacak! 60 bin genç istihdam edilecek

Gençlerin hem okuyup hem de kendi harçlıklarını kazanmaları için hazırlanan proje yakın zamanda hayata geçirilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağı projenin detayları şöyle:

Üniversitelilere yarı zamanlı iş desteği! Başkan Erdoğan detayları açıklayacak! 60 bin genç istihdam edilecek

60 BİN GENÇ İSTİHDAM EDİLECEK

Üniversite öğrencilerine yarı zamanlı istihdam imkânı sağlanacak. İlk etapta 60 bin genç bu proje kapsamında istihdam edilecek.

Üniversitelilere yarı zamanlı iş desteği! Başkan Erdoğan detayları açıklayacak! 60 bin genç istihdam edilecek

AYLIK 10-12 BİN ÜCRET ÖDENMESİ PLANLANIYOR

Sabah'ın haberine göre; Zaman içinde istihdam edilen gençlerin sayısı artırılacak. Gençler, kamuya ait kütüphaneler, sosyal tesisler ya da spor komplekslerinde çalışabilecek. Çalışma saatleri öğrencilerin dersleri ile çakışmayacak şekilde planlanacak. İstihdam süresi 10 ay olacak. Aylık 10-12 bin liralık bir ücret ödenmesi planlanıyor. Proje ilerleyen dönemde kadın ve dezavantajlı diğer grupları da kapsayacak şekilde genişletilecek.