YENİDOĞAN ÇETESİ KAPATILAN ÖZEL HASTANELER LİSTESİ: 20 Ekim ruhsatı iptal edilen hastaneler hangileri? İsim isim tam liste

İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevli bazı şahıslarla iş birliği yaparak bebek acil hastalarını belirli özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk eden bir çetenin varlığı tespit edildi. Bu haksız sevk işlemleri sonucu elde edilen kazançlar bazı bebeklerin ölümüne de yol açtı. Soruşturma kapsamında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Özel Reyap Hastanesi de ruhsat iptali cezası aldı. İşte, kapatılan hastaneler ve sürecin ayrıntıları...