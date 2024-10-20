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YENİDOĞAN ÇETESİ KAPATILAN ÖZEL HASTANELER LİSTESİ: 20 Ekim ruhsatı iptal edilen hastaneler hangileri? İsim isim tam liste

Sağlık Bakanlığı, Yenidoğan Çetesi soruşturması kapsamında 9 özel hastanenin ruhsatını iptal etti. İstanbul'da yürütülen soruşturmada bazı hastanelerin SGK'yı dolandırdığı ve bebeklere zarar veren işlemler gerçekleştirdiği tespit edildi. Soruşturmanın ardından bu hastanelerdeki mevcut hastaların diğer sağlık kuruluşlarına nakledildiği bildirildi. İşte ruhsat iptali kararı alınan hastanelerin tam listesi ve sürecin detayları...

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Giriş Tarihi :20 Ekim 2024 , 11:17 Güncelleme Tarihi :20 Ekim 2024 , 11:19
YENİDOĞAN ÇETESİ KAPATILAN ÖZEL HASTANELER LİSTESİ: 20 Ekim ruhsatı iptal edilen hastaneler hangileri? İsim isim tam liste

İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevli bazı şahıslarla iş birliği yaparak bebek acil hastalarını belirli özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk eden bir çetenin varlığı tespit edildi. Bu haksız sevk işlemleri sonucu elde edilen kazançlar bazı bebeklerin ölümüne de yol açtı. Soruşturma kapsamında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Özel Reyap Hastanesi de ruhsat iptali cezası aldı. İşte, kapatılan hastaneler ve sürecin ayrıntıları...

YENİDOĞAN ÇETESİ KAPATILAN ÖZEL HASTANELER LİSTESİ: 20 Ekim ruhsatı iptal edilen hastaneler hangileri? İsim isim tam liste

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu'nun inceleme raporuna dayandırılan kararla, bebek sağlığını riske atan ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden haksız kazanç elde etmeye çalışan bir organizasyonun ortaya çıkarılmasıyla hastanelerin faaliyetlerine son verildi.

YENİDOĞAN ÇETESİ KAPATILAN ÖZEL HASTANELER LİSTESİ: 20 Ekim ruhsatı iptal edilen hastaneler hangileri? İsim isim tam liste

İşte kapatılan özel hastanelerin isimleri...

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