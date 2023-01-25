Resmen soğuk ısıracak! Kar kıyamet İstanbul'a geliyor! Meteoroloji'den yeni uyarı! 25,26,27,28,29,20 Ocak HAVA DURUMU raporu...
İstanbul kar yağışı için tarih verildi! MGM'den yeni uyarı! Avrupa'daki yüksek basınç Türkiye'ye yağış getiriyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bu nedenle 25,26,27,28 Ocak hava durumu raporu ortaya çıktı. İşte güncel İstanbul, Ankara, İzmir kar yağışı tarihleri ve hava durumu...
25.01.2023 11:33 - Son Güncelleme: 25.01.2023 11:44
Hava durumu havaların soğumasıyla birlikte en merak edilenler arasında yerini aldı. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer birçok il için Meteoroloji Genel Müdürülüğü kar yağışı tarihi veri. İşte 25, 26, 27, 28 Ocak 2023 hava durumu raporu...
DOĞU ANADOLU'YA KAR YAĞIŞI UYARISI
Öte yandan Doğu Anadolu Bölgesi'nde de yoğun kar yağışı yaşanacağını duyuran Çalışkan, cuma gecesi ve cumartesi gününe uyarıda bulunurken "Kayseri, Kahramanmaraş, Sivas, Adıyaman, Tunceli, Bingöl, Malatya, Elazığ ve Diyarbakır'ın yükseklerine yoğun kar yağacak." diye konuştu.