Resmen soğuk ısıracak! Kar kıyamet İstanbul’a geliyor! Meteoroloji’den yeni uyarı! 25,26,27,28,29,20 Ocak HAVA DURUMU raporu...

Hava durumu havaların soğumasıyla birlikte en merak edilenler arasında yerini aldı. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer birçok il için Meteoroloji Genel Müdürülüğü kar yağışı tarihi veri. İşte 25, 26, 27, 28 Ocak 2023 hava durumu raporu...