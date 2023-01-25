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Sağlıkta devrim adımı bu ilde başladı! Başkan Erdoğan "En büyük hayalim" demişti... Şehir hastaneleri 6 yılı doldurdu

Son dakika haberi | Başkan Erdoğan'ın "en büyük hayalim" olarak bahsettiği şehir hastaneleri sağlıkta yapılan devrimin mihenk taşı oldu. 2017'de başlayan büyük değişimin ilk hikayesinin yazıldığı Yozgat Şehir Hastanesi aradan geçen 6 yılda yüz binlerce hastaya şifa dağıttı.

takvim.com.tr
25.01.2023 08:54 - Son Güncelleme: 25.01.2023 09:08
Sağlıkta devrim adımı bu ilde başladı! Başkan Erdoğan En büyük hayalim demişti... Şehir hastaneleri 6 yılı doldurdu

Başkan Erdoğan'ın "Hayalim" dediği şehir hastaneleri Türkiye'nin sağlık çıtasını, Avrupa'da ve dünyada en yükseğe taşıdı. İlk şehir hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi tam 6 yıl önce 25 Ocak 2017'de açıldı. Açıldığı günden bugüne 6 milyon hastanın poliklinik hizmeti aldığı hastanede toplam 180 bin ameliyat yapıldı.

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Sağlıkta devrim adımı bu ilde başladı! Başkan Erdoğan En büyük hayalim demişti... Şehir hastaneleri 6 yılı doldurdu

Yatak doluluk oranları yüzde 80'lerde giderken yoğun bakım doluluk oranları ise yüzde 90'larda. İlk şehir hastanesi olmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Kozan, "Yıllık ortalama 965 bin, 6 yıl boyunca toplamda 6 milyon hastanın poliklinik muayenesi gerçekleşti.

Sağlıkta devrim adımı bu ilde başladı! Başkan Erdoğan En büyük hayalim demişti... Şehir hastaneleri 6 yılı doldurdu

Ameliyat sayımız ortalama yılda 30 bin civarında. 6 yıl toplamında da 180 bin ameliyat sayımız oldu. Şehir hastanelerimizin bir özelliği de otelcilik hizmeti veriyor olmamız. Yatak doluluk oranlarımız da 6 yılda ortalama yüzde 80'lerde. Yoğun bakım doluluk oranlarımız ise yüzde 90'larda." dedi.

Sağlıkta devrim adımı bu ilde başladı! Başkan Erdoğan En büyük hayalim demişti... Şehir hastaneleri 6 yılı doldurdu

"Şehir hastanemiz açıldığından bu tarafa hekim sayımızı uzman hekim, pratisyen hekim ve hemşire sayımız yeterli sayıya ulaşmış bulunmakta. 475 yataklı bir hastaneyiz. 6 yıl boyunda 6 milyona yakın poliklinik hastasına hizmet verildi. Aynı şekilde 180 bin ameliyat, 475 yatağın yüzde 85-90 servis doluluk oranı ile ilerledik.

Sağlıkta devrim adımı bu ilde başladı! Başkan Erdoğan En büyük hayalim demişti... Şehir hastaneleri 6 yılı doldurdu

Yoğun bakımlarımız yüzde 95'e yakın bir doluluk oranımız mevcut. Sürekli olarak hastanemizde ilk zamanlar devlet hastanesi zamanında günlük sevk sayımız 8-9 iken biz bu sevk sayısını 1'e indirdik. İkinci basamak hastane olmamıza rağmen sevk sayımızı minimize ettik. Şuan itibari Yozgat Şehir Hastanesi Yozgat'a ve çevre illere hitap etmekte ve tamamıyla hastalarımıza bütün hizmetleri sunabilmektedir."

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