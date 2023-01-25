Sağlıkta devrim adımı bu ilde başladı! Başkan Erdoğan "En büyük hayalim" demişti... Şehir hastaneleri 6 yılı doldurdu

Ameliyat sayımız ortalama yılda 30 bin civarında. 6 yıl toplamında da 180 bin ameliyat sayımız oldu. Şehir hastanelerimizin bir özelliği de otelcilik hizmeti veriyor olmamız. Yatak doluluk oranlarımız da 6 yılda ortalama yüzde 80'lerde. Yoğun bakım doluluk oranlarımız ise yüzde 90'larda." dedi.