Global Fire Power askeri güç (GFP) 2026 raporu yayımlandı. Geçtiğimiz yıllarda ilk 10'daki yerini sağlamlaştıran Türkiye, bu yıl sergilediği teknolojik atılımla rakiplerine adeta gözdağı veriyor. Özellikle Milli Muharip Uçak KAAN'ın seri üretime geçişi ve Türkiye'nin ilk ICBM sistemi olan Yıldırımhan'ın duyurulması, Ankara'nın listedeki tırmanışını durdurulamaz kılıyor.
YILDIRIMHAN ICBM: CAYDIRICILIĞIN YENİ ADI
Fuarın tartışmasız yıldızı olan Yıldırımhan, paylaşılan verilere göre Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği en stratejik silah sistemi.
Menzil: 6.000 kilometre (İngiltere'den Hindistan'a, İskandinavya'dan Orta Afrika'ya kadar geniş bir coğrafya kapsama alanında).
Hız: Mach 25 gibi hipersonik hızlara ulaşabilen sistem, mevcut hava savunma sistemlerinin reaksiyon süresini neredeyse imkansıza indiriyor.
Teknoloji: Sıvı nitrojen tetroksit yakıtlı 4 adet devasa roket motoruyla donatılan füze, atmosfere giriş-çıkış kabiliyetiyle uzay teknolojisinin sınırlarını zorluyor.
KAAN İÇİN DEV İMZA: SERİ ÜRETİM TAKVİMİ HIZLANDI
Hava gücünde dışa bağımlılığı tamamen bitirecek olan KAAN projesinde, Mayıs 2026'da kritik bir eşik aşıldı. SSB ile TUSAŞ arasında imzalanan "Tedarik Sözleşmesi", uçağın envantere giriş sürecini resmen başlattı.
5. Nesil Üstünlük: Radarda düşük görünürlük, gelişmiş aviyonik sistemler ve akıllı mühimmat entegrasyonu ile KAAN, Türkiye'yi havacılıkta dünyanın ilk 5 ülkesinden biri yapıyor.
GLOBAL FIRE POWER 2026 ANALİZİ: TÜRKİYE 9. SIRADA
Global Fire Power 2026 raporuna göre Türkiye, dünyanın en güçlü orduları listesinde 9. sıradaki yerini sağlamlaştırırken, Orta Doğu'nun 1 numaralı askeri gücü olduğunu tescilledi.
PwrIndx Puanı: 0.1975 ile tarihi bir seviyede.
Küresel Karşılaştırma: Türkiye, deniz ve hava platformlarındaki yerlilik oranıyla Fransa ve Güney Kore gibi devleri lojistik esneklik açısından zorlamaya başladı. Özellikle Yıldırımhan gibi stratejik sistemlerin tam operasyonel hale gelmesiyle, Türkiye'nin 2027 projeksiyonunda ilk 5-7 bandına yerleşmesi bekleniyor.
DÜNYANIN GÖZÜ ANKARA'DA: "SÜPER GÜÇ EŞİĞİ"
Uluslararası askeri analiz merkezleri, Yıldırımhan'ın tanıtılmasını "Türkiye'nin nükleer olmayan caydırıcılıkta bir üst lige çıkışı" olarak yorumluyor. KAAN'ın gökyüzündeki hakimiyeti ve Yıldırımhan'ın kıtalararası erişimi, Türkiye'nin NATO içindeki ağırlığını artırırken, bağımsız hareket kabiliyetini de perçinliyor.
TÜRKİYE'NİN 2026 KARNESİ: BASAMAKLAR HIZLA TIRMANILIYOR
2024 ve 2025 yıllarında 8. ve 9. sıralar arasında gidip gelen Türkiye, 2026 verilerine göre Dünyanın En Güçlü 8. Ordusu konumunu korurken, "PwrIndx" (Güç Endeksi) puanını iyileştirdi.
PwrIndx Puanı: 0.1975 (Sıfıra ne kadar yakınsa o kadar güçlü).
Hava Gücü: 1.101 uçaklık devasa bir filo ile dünyada 8. sırada.
Deniz Gücü: TCG Anadolu'nun tam operasyonel kapasiteye ulaşmasıyla "Uçak Gemisi/LHD" kategorisinde sınıf atladı.
YILDIRIMHAN ICBM: "CAYDIRICILIK" KATSAYISI DEĞİŞİYOR
GFP algoritması sadece tank ve tüfek sayısına bakmıyor "stratejik erişim" en büyük puan çarpanlarından biri.
Stratejik Derinlik: Türkiye'nin ilk kıtalararası balistik füzesi Yıldırımhan, Türkiye'ye binlerce kilometre ötedeki hedefleri vurma kapasitesi kazandırarak lojistik ve stratejik puanlarını zirveye taşıdı.
Nükleer Eşik: Yıldırımhan gibi sistemler, bir ülkeyi konvansiyonel bir güçten "stratejik bir aktöre" dönüştürüyor. Bu da Türkiye'yi Fransa ve Birleşik Krallık gibi ülkelerin hemen ardına yerleştiriyor.
KAAN VE İHA SENFONİSİ
KAAN'ın envantere girişiyle Türkiye, 5. nesil savaş uçağı üretebilen sayılı ülkeler arasına girdi.
Hava Üstünlüğü: KAAN, sadece bir uçak değil Kızılelma ve ANKA-3 ile koordineli çalışabilen bir "sistemler sistemi". Bu entegrasyon, Türkiye'nin hava gücü puanını Avrupa devlerinin (Almanya, İtalya) üzerine çıkardı.
ABD (1. sıra)
⏺Teknoloji ve yüksek savunma bütçesi ($997 milyar)
Rusya (2. sıra)
⏺Tecrübe
⏺Zırhlı birlikler
Çin (3. sıra)
⏺İnsan gücü
⏺Güçlü deniz filosu
Hindistan (4. sıra)
⏺Devasa personel sayısı
Güney Kore (5. sıra)
⏺İleri teknoloji
⏺Güçlü rezerv kuvvet yapısı
Türkiye (8. sıra)
⏺İHA/SİHA teknolojileri
⏺ICBM (Yıldırımhan)
⏺MMU KAAN savaş uçağı
Fransa ve Birleşik Krallık ile Rekabet: Türkiye, yerli üretim oranı ve operasyonel tecrübesiyle (Suriye, Libya, Karabağ doktrinleri) Fransa'yı lojistik puanlamada zorlamaya başladı.
Özellikle Yıldırımhan'ın tam kapasiteye ulaşması, Türkiye'nin 2027-2028 projeksiyonunda ilk 5'i zorlayacağının en net kanıtı.
TÜRKİYE'NİN KITALARARASI HAMLESİ: YILDIRIMHAN
Türkiye'nin yerli mühendislik harikası Yıldırımhan, SAHA EXPO'da sergilenen prototipiyle kıtalararası caydırıcılık vizyonunu dünyaya duyurdu. Test süreçleri titizlikle sürdürülen bu teknolojik atılım, KAAN ile birlikte Türkiye'nin Global Fire Power sıralamasındaki yükselişinin ana yakıtı oldu.
(AA, Takvim foto arşiv, Global Fire Power)
