YILDIRIMHAN ICBM: "CAYDIRICILIK" KATSAYISI DEĞİŞİYOR

GFP algoritması sadece tank ve tüfek sayısına bakmıyor "stratejik erişim" en büyük puan çarpanlarından biri.

Stratejik Derinlik: Türkiye'nin ilk kıtalararası balistik füzesi Yıldırımhan, Türkiye'ye binlerce kilometre ötedeki hedefleri vurma kapasitesi kazandırarak lojistik ve stratejik puanlarını zirveye taşıdı.

Nükleer Eşik: Yıldırımhan gibi sistemler, bir ülkeyi konvansiyonel bir güçten "stratejik bir aktöre" dönüştürüyor. Bu da Türkiye'yi Fransa ve Birleşik Krallık gibi ülkelerin hemen ardına yerleştiriyor.