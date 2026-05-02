



DOĞUM İZNİNDE OLANLAR NE YAPACAK?



Özel sektör ve kamuda çalışan ancak halen doğum izninde olanların rapor süreleri SGK tarafından güncellenecek. Bu durumda olan anneler sistem üzerinden doğum izninin bitimine ne kadar süre kaldığını öğrenebilecek.



ÜCRETSİZ DOĞUM İZNİ



Öte yandan ücretsiz doğum izni ve yarı zamanlı çalışma gibi olanaklardan yararlanma oranları ise oldukça düşük. Çalışan kadınların sadece yüzde 24.22'si ücretsiz doğum izni kullanıyor.



DOĞUM İZNİ ÜCRETLERİNİN DURUMU NASIL OLACAK?



Doğum izni geçici rapor ücretleri de güncellenen tarihler üzerinden yeniden hesaplanacak. Ödemeler 24 hafta üzerinden yapılacak. SGK'lı annelere 120 gün yerine 168 gün üzerinden yapılacak hesaplama ile izin süresi boyunca en az 123 bin 312 TL ödenecek. Brüt maaş ortalaması 35 bin TL olana 130 bin 667 TL, 40 bin TL olana 149 bin 333 TL, 50 bin TL olana da 186 bin 667 TL ödenecek. Devlet memuru anneler için maaş ödemesi ise kesinti yapılmadığı için doğum izni süresince tam olarak ödenmeye devam edecek. Yeni anne olan bir memur doğum izni süresi boyunca 247 bin 560 TL alacak.

NE KADAR DOĞUM DESTEK ÖDEMESİ YAPILDI?



1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1.500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lirad estek verilecek. Ödemeler 5 yaşını tamamlayana kadar, kesinti olmadan yapılacak. Destek ödemeleri için başvurular 8 Nisan itibarıyla e-devlet üzerinden alınmaya başlandı.



Geçen hafta itibariyle 287 bin 518 başvuru yapıldı. En çokb aşvuru 116 bin 594 yani yüzde 41 oranla birinci çocuk için yapıldı. İkinci çocuk başvuru oranı yüzde 31, başvuru sayısı 88 bin 982. Üçüncü çocuk başvuru oranı yüzde 18, başvuru sayısı 51 bin 843. Üçün üzerinde çocuğu olan ailelerin başvuru oranı yüzde 10, başvuru sayısı ise 30 bin 99 olarak gerçekleşti. En çok başvuru yapan illerin başında ilk sırayı İstanbul aldı. İstanbul'u Ankara ve Şanlıurfa illeri takip etti. İlk ödemeler bu ay içinde yapılacak.